شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت قد تعرض إعلانات فى "مدير الملفات" الخاص بويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن مستخدمو Windows 11 قد يروا قريبًا إعلانات أثناء التمرير عبر المجلدات في File Explorer، فوفقًا لتقرير صادر عن XDADevelopers ، يرى عدد قليل من مستخدمي Windows Insider إعلانات للترويج الذاتي لشركة مايكروسوفت في نافذة File Explorer.

وشارك مستخدم تويتر Florian B لقطة شاشة لإعلان Windows 11 في منشور، ووفقًا للصورة التي شاركها فلوريان ، يمكن رؤية إعلان محرر مايكروسوفت أسفل شريط العناوين مباشرةً، ويشير التقرير أيضًا إلى أن الإعلانات كانت تظهر منذ أن قام Windows Insider بتثبيت الإصدار 22572 الذي تم إصداره الأسبوع الماضي.

ويشير التقرير إلى أن الإعلان يبدو أنه يظهر في المواقع التي يكون فيها منطقيًا، فعلى سبيل المثال ، شوهد إعلان مايكروسوفت Editor أعلى مجلد المستندات مباشرةً، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ، يعد مايكروسوفت Editor هو تطبيق العلامة التجارية لتصحيح الأخطاء اللغوية وتصحيح القواعد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها مايكروسوفت إعلانات عن منتجاتها على المستخدمين، وذكر التقرير أيضًا أن الإعلان في File Explorer ليس هو المكان الوحيد الذي تعرض فيه الشركة الإعلانات، حيث تم الإبلاغ أيضًا عن عدد قليل من المستخدمين أنهم يشاهدون إعلانات القوالب على Office أعلى PowerPoint مباشرة.

وتعد الإعلانات منتشرة في جميع أنحاء نظام التشغيل في أشكال عديدة، ويجب أن تكون قد رأيت لافتة تروج لـ Outlook عند فتح تطبيق البريد، وهناك طريقة أخرى لمشاهدة الإعلانات على نظام التشغيل Windows وهي عندما تقوم بتنظيف تثبيت نظام التشغيل، وعند إعادة تثبيت Windows ، يتم تثبيت تطبيقات الجهات الخارجية في قائمة "ابدأ" ولكنها غير مثبتة.

لم تكشف مايكروسوفت حتى الآن عن أي تفاصيل رسمية حول هذه الإعلانات حتى الآن ، ويشير التقرير إلى أن هذا قد يكون اختبارًا على نطاق صغير، ولم يُعرف بعد متى ستقوم مايكروسوفت بطرح الإعلانات في الإصدار الثابت.