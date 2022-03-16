شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر تصميم جديد للملاحظات الصوتية.. هل سيصلك التحديث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن واتس آب بدأ في طرح تخطيط جديد للملاحظات الصوتية لعدد قليل من المستخدمين، ووفقًا لتقرير على WABetaInfo ، تعمل المنصة المملوكة لـ Facebook على الترقية المرئية لفترة طويلة، وكان متاحًا بالفعل لمستخدمي Android و iOS ، ومع التحديث التجريبي الأخير، توفر الشركة الميزة لمستخدمي سطح المكتب.

ووفقًا للتقرير، يمكن لمختبري الإصدار التجريبي من واتس آب Desktop الآن رؤية أشكال الموجات الصوتية في فقاعات الدردشة، ويمكن للعديد من المستخدمين الآن رؤية أشكال الموجات الصوتية للملاحظات الصوتية إذا تم تمكين الميزة لحساب واتس آب الخاص بهم، ومع ذلك ، يذكر التقرير على وجه التحديد أن أشكال الموجة الصوتية قد لا تظهر عند تلقي ملاحظة صوتية من شخص ليس لديه الميزة ممكّنة.

وسيفقد المستخدمون أيضًا تصميم أشكال الموجات الصوتية في ملاحظة صوتية إذا تم تسجيلها باستخدام إصدار قديم من واتس آب، وقد قامت المنصة أولاً بتمكين تخطيط الملاحظات الصوتية الجديد في إصدار واتس آب التجريبي لنظام التشغيل Android 2.21.13.17 ، ولكن تم تعطيله فورًا بعد التحديث الجديد.

وكما هو مذكور أعلاه ، فإن الترقية المرئية متاحة فقط لمستخدمي سطح المكتب / الويب المحددين ولكن من المتوقع أن يتم طرحها لمزيد من المستخدمين في التحديثات القادمة، ويقال أيضًا أن واتس آب يعمل على ميزة تسمح لك بالاحتفاظ ببعض الرسائل المختفية في الدردشة لفترة أطول.

ووفقًا لتقرير سابق، تم العثور على إشارات إلى ميزة الرسائل الجديدة المختفية في التحديث التجريبي لنظام Android، ووفقًا للتقرير، إذا قمت بتمكين اختفاء الرسائل ، فستسمح لك الميزة بالاحتفاظ برسائل معينة في الدردشة حتى بعد انتهاء المهلة المحددة للرسالة.