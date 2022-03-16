شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تمدد عمليات طيران مروحيتها على المريخ حتى سبتمبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت طائرة الهليكوبتر Ingenuity Mars التابعة لناسا التاريخ في أبريل 2021 عندما أصبحت أول طائرة تقوم برحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر، وفقا لتقرير digitaltrend.

ونظرًا لأن الغلاف الجوى للمريخ أرق كثيرًا من الغلاف الجوى للأرض، لم يكن المهندسون فى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا متأكدين مما إذا كان بإمكانهم بناء آلة قادرة على رفع الكوكب الأحمر، ناهيك عن إنشاء آلة قادرة على الطيران بشكل موثوق، ولكن بفضل شفراتها الطويلة وسريعة الدوران، تجاوزت Ingenuity التوقعات حيث حلقت لمسافات طويلة خلال رحلات متعددة.

ومنذ رحلتها الأولى، حلقت المروحية التي يبلغ ارتفاعها 4 أرطال و 19 بوصة 20 مرة أخرى، حيث سافرت حتى 625 مترًا في رحلة واحدة، ووصلت إلى ارتفاعات تصل إلى 12 مترًا، وانطلقت فوق سطح المريخ بسرعات تصل إلى 5 أمتار فى الثانية.

ومع عدم إظهار الإبداع لأي علامات تدل على التراجع الميكانيكي، أعلن مختبر الدفع النفاث للتو عن تمديد عمليات طيران المروحية الشجاعة حتى سبتمبر، وهو تطور رائع يضعها على طريق "تسجيل المزيد من السجلات"، كما قال الفريق.

وأجرى مختبر الدفع النفاث مؤخرًا العديد من التعديلات على برنامج طيران Ingenuity والذي سيسمح له الآن بالتحليق أعلى وأيضًا تغيير سرعة الطيران أثناء طيرانه، وقال مختبر الدفع النفاث إن ترقيات البرامج المستقبلية يمكن أن تشمل إضافة خرائط ارتفاع التضاريس إلى مرشح الملاحة وقدرة على تجنب مخاطر الهبوط.

وبالنظر إلى المستقبل، يقول مختبر الدفع النفاث إن منطقة عمليات Ingenuity الجديدة ستكون "مختلفة تمامًا عن التضاريس المتواضعة والمسطحة نسبيًا التي تحلق فوقها منذ رحلتها الأولى في أبريل الماضي".

وهذا يعني أنه في الأشهر المقبلة، ستواجه الطائرة دلتا نهر قديمة في Jezero Crater ، باستخدام الكاميرا الموجودة على متنها لتحديد مجالات الاهتمام التي يمكن لمركبة المثابرة التابعة لناسا استكشافها بحثًا عن دليل على الحياة الميكروبية السابقة على الكوكب البعيد.

وقال مختبر الدفع النفاث: "يبلغ اتساعها عدة أميال وتشكلها نهر قديم، وترتفع الدلتا التي تشبه المروحة أكثر من 130 قدمًا (40 مترًا) فوق أرضية الفوهة، مليئة بالمنحدرات الخشنة والأسطح ذات الزوايا ، والصخور البارزة، والجيوب المليئة بالرمال التي يمكن أن توقف العربة الجوالة في مساراتها (أو تقلب طائرة هليكوبتر عند الهبوط) ، وتعد الدلتا بالعديد من الاكتشافات الجيولوجية - وربما حتى الدليل الضروري لتحديد تلك الحياة المجهرية كانت موجودة على كوكب المريخ قبل بلايين السنين ".

وتعليقا على نجاح Ingenuity ، قال Thomas Zurbuchen ، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا: " منذ أقل من عام ، لم نكن نعرف حتى ما إذا كان من الممكن تحليق طائرة تعمل بالطاقة والتحكم في المريخ، والآن نحن نتطلع إلى مشاركة Ingenuity في الحملة العلمية الثانية للمثابرة مثل هذا التحول في طريقة التفكير فى مثل هذه الفترة القصيرة هو ببساطة أمر مذهل، وواحد من أكثر التحولات التاريخية في سجلات استكشاف الهواء والفضاء ".

ومع ذلك، لم يكن كل شيء سلسًا بالنسبة للبراعة، مع اضطرار مهندسي مختبر الدفع النفاث إلى حل عدد من المشكلات الفنية التي تواجهها آلة الطيران التي تشبه الطائرات بدون طيار عن بُعد.

ومع ذلك، فإن التغلب على المشكلات من مسافة بعيدة هو شهادة على تصميم Ingenuity المذهل، ويمنح مختبر الدفع النفاث قدرًا كبيرًا من الأمل لأنه يفكر في تصميمات طائرات أكثر تقدمًا لمهام المريخ المستقبلية.