شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية الحصول على صورة معكوسة على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت أبل ميزة في iOS 13 وهي القدرة على قلب أي صورة مباشرة من تطبيق الصور بأيفون الخاص بك، ويعد هذا أمرًا جيدا إذا كنت بحاجة إلى صورة معكوسة، على سبيل المثال، إذا كنت تحاول قراءة بعض النصوص العكسية، وهنا نقدم لك خطوات القيام بذلك إذا كان هاتفك بنظام iOS 13 أو أحدث، وفقا لما ذكره موقع "business insider":

1. افتح تطبيق الصور.

2. ابحث عن الصورة التي تريد قلبها، واضغط عليها لتكبيرها.

3. في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، اضغط فوق تحرير.

4. سيتم تصغير الصورة، وستظهر مجموعة متنوعة من خيارات التحرير، اضغط على الأيقونة التي تبدو كمربع به أسهم تحيط به.

5. سيؤدي ذلك إلى عرض خيارات جديدة، اضغط على الأيقونة في أعلى اليسار، والتي تبدو وكأنها هرم مقسم إلى نصفين، بمجرد الضغط عليها، ستقلب صورتك.

6. اضغط فوق تم في أسفل اليمين أو أعلى اليمين في الوضع الأفقي، وبهذه الطريقة، لديك الآن صورة معكوسة.