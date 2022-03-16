شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: أكثر من 850 نوعًا من الحيوانات عرضة لخطر الانقراض والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل الأنواع المهددة، حيوان جافان لوريس البطيء المعروف بأن نوعه نادر، والطائر المغرد ذو الرأس الوردي، وهو طائر موجود في المكسيك وجواتيمالا.
تتركز الأنواع التي تتعرض لأكبر ضغط من التوسع في مناطق من وسط المكسيك عبر أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وهايتي ونيجيريا والكاميرون وسريلانكا وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والبرازيل والإكوادور.
قاد التقييم الجديد روهان سيمكين، الباحث في كلية ييل للبيئة في نيو هيفن بكونيتيكت، الذى قال: "كان أحد أهداف الدراسة هو تحديد تلك الأنواع، ولم يقتصر الأمر على كونها مهددة فحسب، بل مهددة بشكل خاص من خلال تطوير الأراضي الحضرية".
وأضاف الباحث، "أعتقد أن الشخص العادي في الشارع على دراية تامة بأزمة المناخ الآن، لكنني لست متأكدًا من أنه على دراية بأزمة التنوع البيولوجي."
كما حذر أنه في غضون الثلاثين عامًا القادمة، من المتوقع أن يزداد عدد سكان الحضر في العالم بمقدار 2.5 مليار شخص، مما سيزيد بشكل كبير الانتشار الحضري، من المتوقع حدوث الكثير من هذا التوسع الحضري في النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي، وهي مناطق غنية بالأنواع المعرضة لخطر كبير للتدمير بسبب النشاط البشري.