شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تفعيل ميزة Face ID للتعرف عليك إذا كنت ترتدى "ماسك" على هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أبل في طرح تحديث iOS 15.4 لمستخدمي أيفون المؤهلين، حيث أن التحديث يأتي مع بعض الميزات البارزة، وإحدى الميزات التي كان المستخدمون ينتظرونها هي ميزة Face ID مع القناع.

وكما يوحي الاسم، تتيح ميزة Face ID الجديدة للمستخدمين فتح قفل أجهزة أيفون الخاصة بهم باستخدام قناع، ومع التحديث الجديد، عندما تحاول فتح قفل أيفون الخاص بك من خلال Face ID باستخدام قناع ، سيُطلب منك "Look Down" لإلغاء قفل هاتفك الذكي.

وستظهر المطالبة فقط إذا كنت تحتفظ بجهاز أيفون الخاص بك أقل من مستوى العين، وعندما يتم تمكين الميزة، يتحقق أيفون من هويتك من خلال عينيك، وعلى الرغم من أن تحديث iOS الجديد متاح لطرازات أيفون المؤهلة، إلا أن ميزة Face ID مع القناع متاحة فقط لسلسلة أبل أيفون 13 وسلسلة أبل أيفون 12.

ولمعرفة كيفية استخدام هذه الميزة ، يمكنك اتباع الخطوات التالية: 1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز أبل أيفون الخاص بك.

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار Face ID ورمز المرور.

3. قم بتشغيل التبديل بجوار خيار Face ID مع القناع.

4. إذا كنت ترتدي نظارات، فانقر فوق إضافة نظارات.

5. ارتدِ النظارات التي تستخدمها كثيرًا، واضغط على "متابعة" في أسفل الشاشة. سيقوم الهاتف بفحص وجهك مرة أخرى ليسهل عليك المصادقة أثناء ارتداء النظارات والقناع.

وبصرف النظر عن هذا، سيحصل مستخدمو أبل أيفون على 37 رمزًا تعبيريًا جديدًا و 75 إضافة للون البشرة مع تحديث iOS هذا، وتشمل الإضافات الجديدة إلى لوحة الرموز التعبيرية أيدي القلب، والشخص ذو التاج، والبطارية المنخفضة، والشفة القارضة، والإصبع المؤشر، والمصافحة وغيرها الكثير.

وستتوفر الرموز التعبيرية الجديدة في قسم منتقي الرموز التعبيرية على أيفون و iPad تلقائيًا بعد التحديث.