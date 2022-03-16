شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة كاواساكى تصنع روبوتا جديدا يشبه عنزة آلية قابلة للركوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شركة كاواساكى لتصنيع الروبوتات عن روبوت رباعي جديد تحت اسم بيكس كاواساكي وتم الكشف عن Bex في معرض الروبوت الدولي الأسبوع الماضي في طوكيو، وهو روبوت رباعي الأرجل تم تصميمه بشكل غير مفهوم يشبه الماعز البري وموطنه أجزاء من أوراسيا وأفريقيا، وفقا لتقرير engadged.

وخرج Bex من برنامج Kaleido الخاص بالشركة، والذي شهد أنه يعمل على الروبوتات ذات قدمين منذ عام 2015، وخلال هذا المشروع قرر مهندسو Kawasaki بناء روبوت يمكنه التحرك بسرعة عبر الأرض المستوية والتنقل فى التضاريس الصعبة.

وتتميز Bex بمجموعة من العجلات على ركبتيها، مما يسمح لها بالتحرك بشكل أسرع على الأسطح الملساء مقارنة بالوتيرة الجليدية التى تتحرك على طولها عند المشى.

ويمكن أن تحمل Bex ما يقرب من 220 رطلاً من البضائع بالإضافة إلى نقل مواد البناء وما شابه ذلك، وتتصور كاواساكى أنها تجرى عمليات تفتيش للمواقع الصناعية عن بُعد، ومثلما تفعل Spot بالفعل فى Hyundaiمصانع فى كوريا.