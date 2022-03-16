شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا ترفع الأسعار عبر مجموعة المركبات الكهربائية بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة تسلا أسعار سياراتها الكهربائية للمرة الثانية خلال الشهر بعد إضافة 1000 دولار إلى بعض الطرز طويلة المدى الأسبوع الماضى، وفقا لتقرير engadged.

ونفذت شركة صناعة السيارات الآن زيادة أكبر فى الأسعار عبر تشكيلتها مثل تقارير Electrek ، وتبدأ أسعارها الآن من 46.990 دولارًا للطراز الأساسى 3 أعلى 2000 دولار من ذى قبل، وأصبح الطراز 3 Dual Motor All-Wheel Drive أغلى الآن بـ 2500 دولار بسعر 54490 دولارًا، وتكلف نسخة الأداء الآن 3000 دولارًا إضافيًا بسعر 61990 دولارًا.

وفى الوقت نفسه، تبدأ أسعار الطراز Y الآن من 62990 دولارًا ، أو 2000 دولارًا أعلى من ذى قبل ، للإصدار طويل المدى.

وقامت Tesla بزيادة أسعار إصدار Performance بمقدار 3000 دولار أيضًا، مما يعنى أنها ستعيدك الآن إلى 67990 دولارًا، وبالنسبة لكلا الخيارين من الطراز S، أضافت تسلا 5000 دولار فوق أسعارها السابقة، ولذلك سيتعين عليك إنفاق ما لا يقل عن 99.990 دولارًا أمريكيًا للواحد ولم تحصل أى من المركبات الكهربائية الأخرى على زيادة فى الأسعار كبيرة مثل الطراز X ، والتى تكلف الآن 10000 دولار إضافية بسعر 114.990 دولارًا.

وعلى الرغم من أن Tesla رفعت الأسعار بهدوء بين عشية وضحاها، إلا أن هذه الخطوة لم تخرج من المجال الصحيح، وألمح رئيس الشركة إيلون ماسك على تويتر إلى احتمال ارتفاع الأسعار.

وقال إن كلاً من تسلا وسبيس إكس تشهدان "ضغوط تضخم كبيرة في الآونة الأخيرة في المواد الخام و الخدمات اللوجستية، ولم يخض في التفاصيل لكنه ربط بمقال عن ارتفاع أسعار السلع بسبب مخاوف من نقص المواد الخام التي تصدرها روسيا.

ومن المواد التي تأثرت بالغزو الروسي لأوكرانيا النيكل، حيث ارتفعت أسعاره إلى أكثر من الضعف منذ بدء الحرب وتعد روسيا موردًا رئيسيًا للمعدن، وهو مكون مهم لبطاريات الليثيوم أيون التي تستخدمها تسلا ومصنعي السيارات الكهربائية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك يقول Electrek إن شركة Tesla تشهد ارتفاعًا هائلاً في الطلبات الجديدة بسبب الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الغاز.