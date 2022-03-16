شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: زيادة الطلب على الشبكات الافتراضية لتخطى حجب فيسبوك فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات من شركة مراقبة، أنه نظرًا لأن روسيا منعت الوصول إلى منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية لشركة "ميتا" ، مثل فيسبوك وإنستجرام، فقد ارتفع الطلب من مستخدمي الإنترنت على أدوات لتجاوز القيود.

وتم قطع الوصول إلى إنستجرام في روسيا اعتبارًا من يوم الاثنين ردًا على قرار Meta الأسبوع الماضي بالسماح لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا بنشر رسائل مثل "الموت للغزاة الروس".

تم بالفعل حظر فيسبوك بسبب ما قالت موسكو إنه قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية هناك حسبما نقل موقع IndianExpress نقلا عن رويترز.

في عشية حظر اسنتجرام، ارتفع الطلب على الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) التي تقوم بتشفير البيانات وإخفاء مكان وجود المستخدم بنسبة 2.088% أعلى من متوسط ​​الطلب اليومي في منتصف فبراير ، حسبما أظهرت بيانات من شركة المراقبة Top10VPN.

استهدفت روسيا عقوبات غربية غير مسبوقة بسبب أفعالها في أوكرانيا وتكافح للسيطرة على تدفق المعلومات، وتخنق شركات التواصل الاجتماعي الأجنبية من خلال تباطؤ حركة المرور وفي حالة فيسبوك وإنستجرام تفرض حظرًا تامًا.

كان الطلب على الشبكات الافتراضية الخاصة في ارتفاع بالفعل في المنطقة حيث وقعت المواقع الروسية والأوكرانية ضحية للهجمات الإلكترونية.

حظرت روسيا العديد من شبكات VPN العام الماضي، لكنها فشلت في حظرها بالكامل، كجزء من حملة أوسع يقول النقاد إنها تخنق حرية الإنترنت.

وجد تحليل بيانات Top10VPN لأكثر من 6000 مدخل في السجل المركزي الروسي للمواقع المحجوبة أن 203 موقعًا إخباريًا و 97 موقعًا للعملات الأجنبية والتشفير محظور حاليًا في روسيا.

قالت منظمة الاتصالات الحكومية Roskomnadzor إن عدد الهجمات الإلكترونية ضد أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للحكومة الروسية زاد بشكل حاد منذ 24 فبراير.

وحذرت الجناة من أن الهجمات الإلكترونية قد تؤدي إلى عواقب إجرامية.