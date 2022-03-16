ساعات شاومي “Watch S1 و S1 Active” وسماعة “Buds 3T Pro” تنطلق إلى الأسواق العالمية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 01:09 صباحاً - أعلنت شركة شاومي عن إطلاق ساعات Watch S1 و S1 Active الذكية وسماعة Buds 3T Pro اللاسلكية للأسواق العالمية، وذلك خلال حديث رسمي أقامته الشركة.

وكانت شاومي قد أطلقت ساعتها الذكية Xiaomi Watch S1 خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، واليوم تنطلق الساعة للأسواق العالمية.

وويتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش وبخاصية اللمس، وتدعم كثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، كما تأتي بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

أيضاً يدعم شاشة الساعة الذكية طبقة sapphire الزجاجية، كما تتوفر الساعة بسوارة معصم بتصميم جلدي، أو بتصميم من المطاط بعدد من الإختيارات في الألوان.

كما تتميز شاشة ساعة Xiaomi Watch S1 بعرض نقي وواضح حتى مع سطوع ضوء الشمس، لعرض واضح للرسائل والإشعارات أو المكالمات المستلمة، أو عند إستخدام التطبيقات.

وتدعم الساعة أكثر من 117 نمط رياضي، كما تأتي بميزة مقاومة الماء 5ATM، وتضم بطارية بقدرة 470 mAh لعمر شحن يصل إلى 12 يوم، أو 24 يوم في وضع الإستعداد، كما ترتكز الساعة على الشحن المغناطيسي.

من جانب أخر تأتي ساعة Xiaomi Watch S1 Active بتصميم رياضي وشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، وإطار معدني وتصميم خفيف، أيضاً لا يتضمن هذا الإصدار طبقة من زجاج sapphire.

ويتوفر هذا الإصدار بثلاثة من الإختيارات في الألوان، بينما تقدم شاومي عدد 6 من سوارات المعصم للمستخدمين، كما تدعم الساعة أكثر من 117 نمط رياضي، ورصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتدعم إجراء المكالمات عبر البلوتوث.

كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 470 mAh، مع عمر شحن يصل إلى 12 يوم، أو 24 يوم في وضع الإستعداد.

وتتوفر ساعة Xiaomi Watch S1 بسعر 269 دولار في الأسواق العالمية، بينما تأتي ساعة Xiaomi Watch S1 Active بسعر 199 دولار.

سماعة Xiaomi Buds 3T Pro

تنطلق سماعة Xiaomi Buds 3T Pro بترقية في البرمجيات والأجهزة، حيث تتضمن اثنان من المحركات المغناطيسية الديناميكية بحجم 10مم، وتتميز بطبقة من DLC، كما تدعم ترميز LHDC 4.0.

أيضاً تأتي سماعة Buds 3T Pro بميزة إلغاء الضوضاء بقدرة 40 ديسيبل، والذي يأتي بثلاثة من الأنماط تتضمن نمط تكيفي يعمل على إلغاء الضوضاء وفقاً لمستوى الضوضاء المحيطة.

مع وضع يتيح للمستخدم الإستماع للمحيط من حوله، وتدعم السماعة الإتصال باثنان من الأجهزة وتستمر بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات، أو 24 ساعة مع حافظة الشحن.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Xiaomi Buds 3T Pro باثنان من الألوان هما الأبيض أو الأسود اللامع بسعر 199 دولار.