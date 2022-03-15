شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية استخدام أداة التعتيم على واتس آب لأجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من ميزات واتس آب التي لا تتوفر إلا على نظام أساسي معين، وإحدى هذه الميزات هي "أداة التعتيم"، وكما يوحي الاسم، تتيح أداة التعتيم لمستخدمي أيفون تعتيم الصورة بأكملها أو جزء محدود من الصورة لا يريدون الكشف عنه قبل مشاركة الصورة.

ويمكن العثور على أداة التمويه في محرر الصور داخل التطبيق على واتس آب، وإذا كنت تريد معرفة كيفية استخدام أداة التعتيم في واتس آب على جهاز أبل أيفون ، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

1.افتح تطبيق واتس آب على جهاز Apple أيفون الخاص بك.

2. اضغط على الدردشة الفردية أو الدردشة الجماعية حيث تريد مشاركة الصورة، إذا كنت ترغب في مشاركة الصورة على الحالة، فانقر فوق الحالة في الزاوية اليسرى السفلية.

3. اضغط على أيقونة الكاميرا.

4. اضغط على أيقونة المعرض في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.

5. حدد الصورة التي تريد مشاركتها.

6. اضغط على أيقونة القلم الرصاص في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

7. من القسم الذي تختار فيه لون القلم الرصاص، حدد خيار الاختيار الأبيض والأزرق أعلى اللون الرمادي مباشرةً.

8. استخدم القلم الرصاص على المنطقة التي ترغب في طمسها.

9. اضغط على أيقونة الإرسال.

ويقال إن واتس آب يخطط لطرح الميزة لمستخدمي أندرويد أيضًا، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، بدأت المنصة المملوكة لشركة Facebook في إصدار تحديث تجريبي جديد لمستخدمي Android.