شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تمنح المزيد من التحكم فى الحدود الشخصية Horizon Worlds والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى فبراير قدم ميتا ميزة تسمى الحدود الشخصية لعوالم الأفق وأماكن لمكافحة التحرش، وفقا لتقرير engadged.

وأعطت الشركة كل صورة رمزية فقاعة بنصف قطر قدمين افتراضيين، مما يجعلها بحيث لا يمكن لأى شخص الوصول إلى أربعة أقدام من مساحتك الشخصية.

وفى ذلك الوقت قامت Meta بعمل ذلك حتى لا يتمكن المستخدمون من تعطيل الميزة ومع ذلك استجابةً لتعليقات المجتمع، تعمل الشركة الآن على تحديث الأداة لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم فيها.

ولديك الآن ثلاثة خيارات تتيح لك تحديد من يمكنه الاقتراب من الصورة الرمزية الخاصة بك، وسيتحول التطبيق افتراضيًا إلى التطبيق الأول تشغيل لغير الأصدقاء، ويمنع هذا الخيار الأشخاص غير الموجودين فى قائمة أصدقائك من الاقتراب من الصورة الرمزية الخاصة بك، ثم هناك خيارين آخرين "تشغيل للجميع" و "إيقاف".

ويعيد الخيار الأخير وهو إيقاف الصورة الرمزية الخاصة بك بشكل فعال إلى Meta القياسي الذي تم فرضه قبل تقديم Personal Boundary فى بعض السياقات، مثل عندما يلتقى شخصان لأول مرة، سيتحول البرنامج إلى إعداد أكثر تقييدًا لضمان سلامة الجميع.