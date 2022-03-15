شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدا فضاء من ناسا يسيران فى الفضاء اليوم .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم اثنان من رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية (ISS) بالسير في الفضاء خارج المحطة لتركيب أجهزة جاهزة لألواح شمسية جديدة يمكن إضافتها كجزء من التحديث المستمر لنظام الطاقة بالمحطة اليوم الثلاثاء، وستبث وكالة ناسا الحدث على الهواء مباشرة، حتى تتمكن من مشاهدة كل شىء عبر الإنترنت، وفقا لتقرير digitaltrend.

ماذا تتوقع من السير فى الفضاء؟

وسيشارك رائدا فضاء ناسا، كايلا بارون وراجا شارى، في عملية السير فى الفضاء التى تم تصنيفها باسم US EVA 79، وسوف يقومان بمزيد من العمل على التحديث المستمر لنظام الطاقة بالمحطة.

وفى هذا السير في الفضاء بالذات، سيقومون بتركيب الأقواس والدعامات بحيث يمكن تركيب المزيد من المصفوفات الشمسية الجديدة خارج المحطة الفضائية في المستقبل.

وفى العام الماضى، تم تركيب المجموعة الثانية من ستة صفائف شمسية كجزء من الترقية متعددة السنوات للألواح الشمسية الموجودة بالمحطة، ويبلغ عمر بعض هذه اللوحات القديمة عشرين عامًا، لذا يتم استبدالها بلوحات أصغر وأكثر كفاءة تسمى ISS Roll-Out Solar Arrays (iROSAs).

وسيتم تسليم أربعة أجهزة iROSAa أخرى إلى المحطة الفضائية للتثبيت في المستقبل، ولكن قبل أن يحدث ذلك، يحتاج طاقم المحطة إلى الاستعداد لتركيبها عن طريق إضافة الأقواس والتركيبات الأخرى إلى الجزء الخارجي من المحطة.

وتبدأ تغطية السير في الفضاء في الساعة 6:30 صباحًا اليوم الثلاثاء 15 مارس، ومن المقرر أن يبدأ السير في الفضاء في الساعة 8:05 صباحًا بالتوقيت الشرقى ويستمر حتى ما يقرب من ست ساعات ونصف.