شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. Google Photos يختبر شريط أدوات سريعا جديدا للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تختبر شريط أدوات جديدة لتطبيق الصور التابع لها Google Photos وذلك وفقًا لتقرير في 9to5Google ، حيث أن الهدف هو المساعدة في تسريع عملية استخدام Lens وأدوات تحرير الصور الأخرى على وجه التحديد مع الصور المستندة إلى النصوص.

وسيأتي شريط الأدوات في متناول اليد للوصول بسرعة إلى عناصر التحكم شائعة الاستخدام عند عرض الصور مثل لقطات الشاشة وتلك التي تحتوي على نص مرئي بشكل بارز، وبدلاً من الحاجة إلى مزيد من التعمق في قسم "التحرير"، إذا فتح المستخدمون صورة بكمية كبيرة من النص، فسيحصلون على شريط أدوات عائم مع Google Lens و"نسخ النص" و"اقتصاص" و"ترميز" وما شابه ذلك رقائق في شريط الأدوات.

وهذا يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى إدخال قائمة أخرى داخل تطبيق الصور على أندرويد، ونظرًا لأن النقر فوق أي من الخيارات سيفتح مباشرة في القسم المخصص، وبينما لا تزال الميزة في مرحلة الاختبار، فإن هذا يعني أن Google تريد زيادة الاستفادة من تطبيق Lens الخاص بها وتسهيل استخدام المستخدمين لها.

وعند تصفح الصور في Google Photos ، يمكن للمستخدمين رؤية رمز Google Lens في أسفل النافذة، وسيؤدي النقر فوق الرمز إلى إحضار نقاط المسح على صورتك، ثم تقدم Google اقتراحات ، بما في ذلك: الترجمة والنص والتسوق والأماكن.

وفي الآونة الأخيرة، قامت Google بتعديل Lens لجعل تصفح الهاتف للصور أسهل، وعلى شاشة Google Lens الرئيسية، يوجد رمز شيفرون جديد يفتح عند النقر عليه قائمة منسدلة تعرض جميع مجلدات الصور في جهاز المستخدمين.

ويؤدي تحديد الألبوم إلى فتحه كشبكة ملء الشاشة، ومع هذا التغيير، سيرى معظم مستخدمي عدسة Google الآن الصور التي يريدونها في طريقة عرض "لقطات الشاشة" أو "الصور" الافتراضية.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، تتيح Google Lens للمستخدمين البحث عما يرونه، وإنجاز الأشياء بشكل أسرع، وفهم العالم من حولهم - فقط باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية أو صورة عليها.

وتم الإعلان عن Google Lens في عام 2017، وهي تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم كاميرا الهاتف الذكي والتعلم الآلي العميق لاكتشاف كائن في المقدمة وتقديم إجراءات مثل المسح الضوئي والترجمة والتعرف والتسوق وغير ذلك، في البداية، كانت Google Lens ميزة حصرية لـ Google Pixel.