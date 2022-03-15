شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: ارتفاع تكلفة خدمات Google Cloud بدءًا من 1 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس الإتجاه السائد الذي أصبحت فيه عروض خدمات البنية التحتية السحابية أرخص، أعلنت Google Cloud عن زيادات كبيرة في الأسعار عبر خدماتها الأساسية مثل التخزين والحساب والشبكات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر من هذا العام.

وقالت الشركة إن تأثير تغييرات الأسعار يعتمد على حالات استخدام العملاء واستخدامهم، وقال Sachin Gupta، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Google Cloud Infrastructure: "في حين أن بعض العملاء قد يشهدون زيادة في فواتيرهم، فإننا نقدم أيضًا خيارات جديدة لبعض الخدمات لتتماشى بشكل أفضل مع الاستخدام، مما قد يخفض فواتير بعض العملاء".

وقال في منشور بالمدونة في وقت متأخر من يوم الاثنين "نحن نعمل بشكل مباشر مع العملاء لمساعدتهم على فهم التغييرات التي قد تؤثر عليهم"، وستشهد ميزات التخزين الأساسية ، مثل التخزين القريب من مناطق متعددة ، زيادة في الأسعار بنسبة 50 في المائة على الأقل.

وسيتضاعف تسعير العمليات الخاصة بفئة التخزين Coldline من Google Cloud من 0.10 دولارًا لكل 10000 عملية إلى 0.20 دولارًا أمريكيًا، وستوفر بعض التغييرات أيضًا خيارات وميزات جديدة منخفضة التكلفة لمنتجات Google Cloud.

وقال جوبتا: "ستؤدي التغييرات الأخرى إلى رفع الأسعار على بعض المنتجات، وفي النهاية، يتمثل هدفنا في توفير نماذج وخيارات تسعير أكثر مرونة لكيفية استخدام العملاء لخدماتنا السحابية".

وأرسلت الشركة للعملاء إشعارًا مدته ستة أشهر بشأن تغييرات الأسعار، والتي تدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، وقالت Google: "العملاء بموجب عقود الالتزام الحالية بخصم متغير أو ثابت لن يواجهوا أي تغييرات حتى التجديد".