تحديث Nvidia الجديد يحسن زمن الاستجابة في Shadow Warrior 3و Ready or Not

أعلنت Nvidia اليوم عن تحديث جديد لتقنية Reflex الخاصة بها، ويعمل هذا التحديث على تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير في لعبتي Shadow Warrior 3 وReady Or Not، حيث أنهما من الألعاب التي تطلب زمن استجابة سريع للغاية وسرعة كبيرة في ردة الفعل الخاصة بالمستخدمين.

اقرأ ايضًا: تعرف على الألعاب التي بدعم لتقنية Nvidia Reflex

أهم ميزات تحديث Nvidia الجديد لتقنية Reflex

يعمل تحديث Reflex الجديد على تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير في لعبة Shadow Warrior 3 ليصبح أقل بنسبة 56٪، بينما يقل زمن الاستجابة في لعبة Ready Or Not بنسبة 42٪ تقريبًا، ويساعد زمن الاستجابة الأقل اللاعبين على الاستجابة للمتغيرات في اللعبة بشكل سريع للغاية ويجعلهم هذا أكثر قدرة على المنافسة في التحديات الكبيرة التي تأتي في اللعبة.

وقد حصلت لعبة Shadow Warrior 3 سابقًا هذا العام على تحديث جديد يزيد من أداء اللعبة بنسبة 68٪ مع بطاقات نفيديا المميزة بفضل تقنية DLSS، والآن مع تحديث Reflex تصبح اللعبة أكثر سلاسة وسرعة بشكل كبير للغاية على الحواسيب الشخصية.

وتعمل هذه التقنيات والتحديثات الجديدة أيضًا مع الحواسيب المحمولة التي تستخدم بطاقات RTX من Nvidia، ولا يختلف الأمر كثيرًا، فإن لعبة Ready Or Not تحصل على تحديث يزيد من أدائها في جميع السيناريوهات الواقعية الخاصة باللعبة، بالإضافة إلى تقليل زمن الاستجابة بنسبة 42٪ تقريبًا، ويساعد ذلك اللاعبين على التفوق في اللعبة والامساك بالمشتبه بهم في وقت سريع للغاية.

وتستمر Nvidia في زيادة معدل أداء الألعاب المختلفة ورفع نسبة الكفاءة الخاصة بها بفضل تقنيات Reflex الجديدة من الشركة، لذلك قامت الشركة بدعم جميع الألعاب التنافسية والألعاب متعددة اللاعبين بالتحديث الجديد لتصبح تجربتها أفضل وأكثر متعة للاعبين المحترفين والمعتادين على حد سواء.