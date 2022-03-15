شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يزيل الجدول الزمنى المبوب بعد شكاوى من المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع تويتر عن التحديث الذي منح المستخدمين خيار التبديل بين علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" التي تم إنشاؤها خوارزميًا وعلامة التبويب "الأحدث" التي تسمح لهم بمشاهدة التغريدات بترتيب زمني.

عندما طرح تويتر التحديث على نظام التشغيل iOS يوم الخميس، مع تعيين إصدارات أندرويد والويب، اشتكى المستخدمون من أنهم سيضطرون إلى الدخول إلى علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" افتراضيًا في كل مرة يفتحون فيها التطبيق، مما جعل مشاهدة التغريدات في الترتيب الزمني صعب للغاية. في يوم الاثنين، أعاد موقع تويتر تغيير الجدول الزمني بعد تراجع كبير.

قال Twitter في تغريدة من حساب الدعم الخاص به: "سمعنا أن بعضكم يريد دائمًا مشاهدة أحدث التغريدات أولاً"، "لقد بدلنا المخطط الزمني إلى الوراء وأزلنا التجربة المبوبة في الوقت الحالي بينما نستكشف خيارات أخرى."

وبدأ الجدل في نوفمبر الماضي، عندما بدأ Twitter في اختبار الميزة التي ستسمح للمستخدمين بالتبديل بين الخلاصتين.

انتقد المستخدمون ميزة تبديل علامة التبويب فور إعلانها في أواخر الأسبوع الماضي ، حيث قال العديد منهم إنهم يفضلون آخر موجز على الإصدار الرئيسي، حيث غالبًا ما يتم عرض التغريدات خارج الترتيب في الخلاصة الأخيرة.

رد نائب الرئيس الجديد للمنتجات الاستهلاكية جاي سوليفان على تويتر ومديرة التصميم أنيتا باتواردهان بتلر على تغريدة نيوتن، قائلين إنهما سيعملان على حل المشكلة، "إن منح الأشخاص الاختيار والتحكم في تجربتهم على Twitter أمر بالغ الأهمية.

وقال سوليفان "سأعمل على هذا"، وأضاف بتلر: "هناك القليل مما يجعل هذا الأمر أكثر تعقيدًا مما يبدو، لكننا سنتناول الخيارات ونشاركها علانية".