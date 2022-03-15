تطبيق Instapay من البنك المركزي للتحكم في حساباتك البنكية بسهولة

- 1/2
- 2/2
تطبيق Instapay هو تطبيق أطلقه البنك المركزي المصري للتحكم في الحسابات البنكية المختلفة بحيث تستطيع تحويل الأموال او متابعة نشاط الحساب او استقبال الأموال، كذلك يمكنك متابعة كل حساباتك ليس حسابًا واحدًا وكل هذا من خلال تطبيق واحد وحيد فقط، الأمر جيد جدًا وانا بدأت في استعمال التطبيق لفترة من الوقت وهنا في هذا المقال اريد ان اتحدث عنه وعن مزاياه وكيف تستفيد منه وتحويل الأموال من والى حسابك، سأحاول ان اجعل هذا مقالًا شاملًا للتطبيق فتابع معنا.
جدول المحتويات
تحميل تطبيق Instapay
البنوك المدعومة بالتطبيق
- البنك الأهلي المصري
- بنك CIB
- بنك الإسكندرية
- بنك مصر
- بنك QNB
- البنك العربي
- بنك القاهرة
- البنك المصري الخليجي
مزايا تطبيق Instapay
- متابعة جميع الحسابات البنكية من تطبيق واحد
- تحويل الأموال بشكل لحظي على مدار الساعة
- التحويل من الحساب البنكي الى بطاقات ميزة مسبقة الدفع
- التحويل لأي حساب بنكي او محفظة الكترونية من خلال التطبيق
تفعيل تطبيق Instapay
- حمل التطبيق على هاتفك
- اول مرة تفتح التطبيق سيطلب منك تأكيد رقم هاتفك فقم بذلك يجب ان يكون رقم الهاتف في الجهاز الذي تستعمله ويجب ان يكون هذا الرقم هو المربوط بحساباتك البنكية
- بعد ذلك سيطلب التطبيق حماية بياناتك باستعمال بصمة الوجه او بصمة الإصبع ايهما متوفر في هاتفك
- بعد ذلك سيطلب التطبيق إضافة حسابك البنكي فقم باختيار البنك الخاص بك
- سيطلب منك رقم بطاقة الإئتمان الخاصة بحسابك ورمزها السري فقم بإضافتهم
- سيطلب منك أيضًا انشاء رمز IPN لحماية حساباتك هذا الرمز سيكون طبقة حماية اضافية لأي عملية تقوم بها على التطبيق
- الآن بعد تمام تسجيل حسابك سيظهر حسابك بشكل طبيعي
شرح فيديو
شرح اضافة حسابات أخرى
تحويل الأموال عبر Instapay – الاستقبال والارسال
انظر في هذا التطبيق لديك اكثر من طريق لتحويل الأموال وأكثر من اختيار، يمكنك التحويل من حساب بنكي لحساب بنكي آخر، او التحويل من الحساب الى محفظة الكترونية كأن تحول الى فودافون كاش مثلًا، هناك أكثر من طريق لبدأ العملية أيضًا، أسهل الطرق عبر رقم هاتفك او عن طريق “اسم المستخدم” الذي ينشأه التطبيق لكل حساب، فيكون هذا الاسم طريقًا مختصرًا آمنًا لتستقبل أموالك، والآن سأعطيك خطوات استقبال الأموال وارسالها من خلال التطبيق.
ارسال الأموال
- اضغط على زر Send money او ارسال الأموال امامك في شاشة التطبيق الرئيسية
- ستظهر امامك خيارات ارسال الأموال
- الآن يمكنك اختيار ان ترسل الأموال الى 4 اختيارات
- رقم هاتف محمول ويمكنك ان ترسل المال اما الى حساب بنكي او محفظة الكترونية على هذا الرقم
- الى عنوان دفع وهو عنوان خاص بالحساب البنكي الذي سيستقبل المال
- حساب بنكي يمكنك ارسال اموال اليه بمعرفتك لرقم الحساب
- كارت ميزة مسبق الدفع
- اختر أي وسيلة تريد وضع معلومات المستلم ومن الأسفل ادخل المبلغ الذي سترسله ثم اضغط Next
- سيطلب منك رمز IPN لتمام العملية
شرح فيديو
التحويل لمحفظة الكترونية
التحويل لكارت ميزة
التحويل لحساب بنكي
استقبال الأموال
- اضغط على زر Collect Money
- أيضًا هنا لديك خيارات عديدة لإستقبال المال
- خيار رقم هاتف محمول لتطلب المال من أي رقم مُسجل على التطبيق
- خيار Payment Address لطلب المال من حساب بنكي مُسجل على التطبيق
- خيار Multiple Collect لترسل طلبات استقبال متعددة
- اضغط Next سيطلب منك الـIPN لتأكيد العملية
- سيصل الى الشخص الذي طلبت منه المال تنبيه بذلك
شرح فيديو
متابعة سجل نشاط الحساب
أهم ميزة في التطبيق أنه يستطيع متابعة سجل نشاط حسابك بشكل كامل، الرصيد الحالي، العمليات السابقة وكشف الرصيد بالكامل، الأمر جيد، حيث انه يغنيني بالكامل عن استعمال تطبيق البنك الخاص بي، انا بنك QNB والتطبيق مقارنة بهذا التطبيق سئ لذلك استعمله في متابعة نشاط حسابي وكل شيء عنه، اتابع الأموال التي تم خصمها سواء لعملية شراء او لمصاريف أخرى او لإشتراك، والأموال التي أدخلتها لحسابي والأمر سهل عكس ما كنت اتوقع.
الخطوات
- بعد اتمامك للتسجيل قم بفتح التطبيق
- اضغط على زر Manage Accounts الموجود امامك
- الآن ستجد قائمة بكل الحسابات الخاصة بك
- لديك زرين على الشاشة
- زر Check Statement للتحقق من سجل حسابك
- زر Check Balance للتحقق من رصيدك الخاص بالحساب
شرح فيديو
متابعة سجل نشاط الحساب عبر التطبيق
الآن اذا كنت تستعمل التطبيق منذ فترة وتريد متابعة عمليات التحويل التي تمت من خلال الحساب والتطبيق نفسه، لا أتحدث عن كشف الحسابات هنا بل أتحدث عن نشاطك على التطبيق نفسه، أيضًا هناك زر مخصص لذلك الأمر يمكنك من متابعة كل طلبات التحصيل وكل عمليات التحويل التي قمت بها من خلال التطبيق نفسه، الأمر سهل جدًا كل ما عليك فعله من واجهة التطبيق الرئيسية الضغط على زر Transaction History وسيعرض لك التطبيق نشاطك عليه.
شرح فيديو
Instapay وعمليات بنكية أسهل من ركوب الدراجة
Instapay مثالي بشكل كبير، كل العمليات سهلة وسريعة وكلها لحظية، تحويلات الأموال تتم بشكل لحظي رغم انك من داخل البنك نفسه لا تستطيع اتمام عملية التحويل بشكل لحظي، تتحكم بكل شيء حول حسابك بسهولة كبيرة فيبدو الأمر سهلًا بشكل يدعو الى التعجب، في الواقع لدي اسألة أريد ان احصل على اجابة لها قبل الوثوق في التطبيق بشكل أعمى، اولها لماذا التحويلات اللحظية متاحة بشكل حصري على التطبيق؟ ولماذا لا استطيع ازالة حسابي البنكي من على التطبيق حيث انه لا يمكن للتطبيق ان يعمل الا بوجود حساب بنكي واحد على الأقل على التطبيق؟ ما معنى اخلاء المسؤولية المكتوب على الموقع؟ هل اذا تعرض التطبيق لمشكلة او لعملية اختراق على سبيل المثال فالتطبيق غير مسؤول عن حمايتي ام ماذا؟ كل هذه اسألة انتظر اجابتها، لكن بشكل عام التطبيق ممتاز جدًا وانا استعمله منذ عدة أيام بدون خوف.
اقرأ أيضًا
المصدر الأصلي : عرفني