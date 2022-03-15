تطبيق Instapay من البنك المركزي للتحكم في حساباتك البنكية بسهولة

تطبيق Instapay هو تطبيق أطلقه البنك المركزي المصري للتحكم في الحسابات البنكية المختلفة بحيث تستطيع تحويل الأموال او متابعة نشاط الحساب او استقبال الأموال، كذلك يمكنك متابعة كل حساباتك ليس حسابًا واحدًا وكل هذا من خلال تطبيق واحد وحيد فقط، الأمر جيد جدًا وانا بدأت في استعمال التطبيق لفترة من الوقت وهنا في هذا المقال اريد ان اتحدث عنه وعن مزاياه وكيف تستفيد منه وتحويل الأموال من والى حسابك، سأحاول ان اجعل هذا مقالًا شاملًا للتطبيق فتابع معنا.

جدول المحتويات

تحميل تطبيق Instapay

البنوك المدعومة بالتطبيق

البنك الأهلي المصري

بنك CIB

بنك الإسكندرية

بنك مصر

بنك QNB

البنك العربي

بنك القاهرة

البنك المصري الخليجي

مزايا تطبيق Instapay

متابعة جميع الحسابات البنكية من تطبيق واحد

تحويل الأموال بشكل لحظي على مدار الساعة

التحويل من الحساب البنكي الى بطاقات ميزة مسبقة الدفع

التحويل لأي حساب بنكي او محفظة الكترونية من خلال التطبيق

تفعيل تطبيق Instapay

حمل التطبيق على هاتفك

اول مرة تفتح التطبيق سيطلب منك تأكيد رقم هاتفك فقم بذلك يجب ان يكون رقم الهاتف في الجهاز الذي تستعمله ويجب ان يكون هذا الرقم هو المربوط بحساباتك البنكية

بعد ذلك سيطلب التطبيق حماية بياناتك باستعمال بصمة الوجه او بصمة الإصبع ايهما متوفر في هاتفك

بعد ذلك سيطلب التطبيق إضافة حسابك البنكي فقم باختيار البنك الخاص بك

سيطلب منك رقم بطاقة الإئتمان الخاصة بحسابك ورمزها السري فقم بإضافتهم

سيطلب منك أيضًا انشاء رمز IPN لحماية حساباتك هذا الرمز سيكون طبقة حماية اضافية لأي عملية تقوم بها على التطبيق

الآن بعد تمام تسجيل حسابك سيظهر حسابك بشكل طبيعي

شرح فيديو

شرح اضافة حسابات أخرى

تحويل الأموال عبر Instapay – الاستقبال والارسال

انظر في هذا التطبيق لديك اكثر من طريق لتحويل الأموال وأكثر من اختيار، يمكنك التحويل من حساب بنكي لحساب بنكي آخر، او التحويل من الحساب الى محفظة الكترونية كأن تحول الى فودافون كاش مثلًا، هناك أكثر من طريق لبدأ العملية أيضًا، أسهل الطرق عبر رقم هاتفك او عن طريق “اسم المستخدم” الذي ينشأه التطبيق لكل حساب، فيكون هذا الاسم طريقًا مختصرًا آمنًا لتستقبل أموالك، والآن سأعطيك خطوات استقبال الأموال وارسالها من خلال التطبيق.

ارسال الأموال

اضغط على زر Send money او ارسال الأموال امامك في شاشة التطبيق الرئيسية

ستظهر امامك خيارات ارسال الأموال

الآن يمكنك اختيار ان ترسل الأموال الى 4 اختيارات رقم هاتف محمول ويمكنك ان ترسل المال اما الى حساب بنكي او محفظة الكترونية على هذا الرقم الى عنوان دفع وهو عنوان خاص بالحساب البنكي الذي سيستقبل المال حساب بنكي يمكنك ارسال اموال اليه بمعرفتك لرقم الحساب كارت ميزة مسبق الدفع

اختر أي وسيلة تريد وضع معلومات المستلم ومن الأسفل ادخل المبلغ الذي سترسله ثم اضغط Next

سيطلب منك رمز IPN لتمام العملية

شرح فيديو

التحويل لمحفظة الكترونية

التحويل لكارت ميزة

التحويل لحساب بنكي

استقبال الأموال

اضغط على زر Collect Money

أيضًا هنا لديك خيارات عديدة لإستقبال المال خيار رقم هاتف محمول لتطلب المال من أي رقم مُسجل على التطبيق خيار Payment Address لطلب المال من حساب بنكي مُسجل على التطبيق خيار Multiple Collect لترسل طلبات استقبال متعددة

اضغط Next سيطلب منك الـIPN لتأكيد العملية

سيصل الى الشخص الذي طلبت منه المال تنبيه بذلك

شرح فيديو

متابعة سجل نشاط الحساب

أهم ميزة في التطبيق أنه يستطيع متابعة سجل نشاط حسابك بشكل كامل، الرصيد الحالي، العمليات السابقة وكشف الرصيد بالكامل، الأمر جيد، حيث انه يغنيني بالكامل عن استعمال تطبيق البنك الخاص بي، انا بنك QNB والتطبيق مقارنة بهذا التطبيق سئ لذلك استعمله في متابعة نشاط حسابي وكل شيء عنه، اتابع الأموال التي تم خصمها سواء لعملية شراء او لمصاريف أخرى او لإشتراك، والأموال التي أدخلتها لحسابي والأمر سهل عكس ما كنت اتوقع.

الخطوات

بعد اتمامك للتسجيل قم بفتح التطبيق

اضغط على زر Manage Accounts الموجود امامك

الآن ستجد قائمة بكل الحسابات الخاصة بك

لديك زرين على الشاشة زر Check Statement للتحقق من سجل حسابك زر Check Balance للتحقق من رصيدك الخاص بالحساب



شرح فيديو

متابعة سجل نشاط الحساب عبر التطبيق

الآن اذا كنت تستعمل التطبيق منذ فترة وتريد متابعة عمليات التحويل التي تمت من خلال الحساب والتطبيق نفسه، لا أتحدث عن كشف الحسابات هنا بل أتحدث عن نشاطك على التطبيق نفسه، أيضًا هناك زر مخصص لذلك الأمر يمكنك من متابعة كل طلبات التحصيل وكل عمليات التحويل التي قمت بها من خلال التطبيق نفسه، الأمر سهل جدًا كل ما عليك فعله من واجهة التطبيق الرئيسية الضغط على زر Transaction History وسيعرض لك التطبيق نشاطك عليه.

شرح فيديو

Instapay وعمليات بنكية أسهل من ركوب الدراجة

Instapay مثالي بشكل كبير، كل العمليات سهلة وسريعة وكلها لحظية، تحويلات الأموال تتم بشكل لحظي رغم انك من داخل البنك نفسه لا تستطيع اتمام عملية التحويل بشكل لحظي، تتحكم بكل شيء حول حسابك بسهولة كبيرة فيبدو الأمر سهلًا بشكل يدعو الى التعجب، في الواقع لدي اسألة أريد ان احصل على اجابة لها قبل الوثوق في التطبيق بشكل أعمى، اولها لماذا التحويلات اللحظية متاحة بشكل حصري على التطبيق؟ ولماذا لا استطيع ازالة حسابي البنكي من على التطبيق حيث انه لا يمكن للتطبيق ان يعمل الا بوجود حساب بنكي واحد على الأقل على التطبيق؟ ما معنى اخلاء المسؤولية المكتوب على الموقع؟ هل اذا تعرض التطبيق لمشكلة او لعملية اختراق على سبيل المثال فالتطبيق غير مسؤول عن حمايتي ام ماذا؟ كل هذه اسألة انتظر اجابتها، لكن بشكل عام التطبيق ممتاز جدًا وانا استعمله منذ عدة أيام بدون خوف.