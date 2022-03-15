NFT.. تعرف على أغلى خمس رموز غير قابلة للاستبدال تم بيعها 2021

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 01:23 مساءً - تُعرف الـ NFTs، المعروفة باسم الرموز غير القابلة للتغيير، بأنها البنية التحتية لتقنية البلوكشين. بحيث تمكن هده التقنية تحقيق التخزين الرقمي لجميع الأعمال المرئية والمكتوبة والصوتية الرقمية.

بعبارة أخرى يستخدم NFT لوصف الأصول التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية البلوكشين.

تعد معظم رموز “NFTs” جزءًا من باقي الرموز متل: عملة البتكوين، والاثيريوم، لأن جميعها تستعمل تقنية البلوكشين، مما يجعل العملات الرقمية المشفرة تتعلق ببعضها.

ووفقاً لموقع “فوربس”، فقد شهد العام الماضي 2021 مجموعة من عمليات البيع للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بقيمة عالية، وهي عناصر رقمية يمكن للمستخدمين شراؤها وبيعها في الأسواق عبر الإنترنت.

في حين يستخدم الفنانون تقنية بلوكتشين لتشفير رموزهم غير القابلة للاستبدال، والاحتفاظ بسجل رقمي للملكية بالطريقة نفسها التي يتتبّع بها المستثمرون العملة المشفرة.

فيما شهد سوق الرموز غير القابلة للاستبدال، الذي لا يزال حديث العهد، تزايدًا في انتشاره عام 2021، محققًا أكثر من 23 مليار دولار في حجم التداول، بما يتجاوز 100 مليون دولار سجلها قبل عام، وفقًا للبيانات التي نشرتها شركة تحليلات بلوكتشين (DappRadar). كما ارتفع عدد المحافظ الفردية النشطة في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال على أساس يومي، من 5 آلاف في بداية العام إلى حوالي 140 ألف محفظة في نهاية العام، بناء على تقديرات (DappRadar) التي تتخذ من ليتوانيا مقرًا لها.

فيما يلي 5 من الرموز غير القابلة للاستبدال الأعلى قيمة، بيعت بملايين العملات المشفرة:

The Merge- 1

المصمم: Pak

سعر البيع: 91.8 مليون دولار

بيع الرمز غير القابل للاستبدال للعمل الفني (The Merge) الذي صممه الفنان الرقمي “باك” في ديسمبر/ كانون الأول 2021 مقابل 91.8 مليون دولار، عبر منصة المزادات الفنية الرقمية (Nifty Gateway) مسجلاً الرقم القياسي العالمي لأسعار بيع الرموز غير القابلة للاستبدال.

وقد استمر بيع الرمز لمدة يومين بين 2و4 ديسمبر/ كانون الأول، وخلال ذلك الوقت، أنفق 28,983 شخصًا من هواة جمع الرموز غير القابلة للاستبدال 91,806,519 دولارًا لشراء 312,686 وحدة من القِطع المجزأة من عمل (The Merge). ويحتوي الرمز على آلية مدمجة تسمح بتكامل أجزاء من الكتلة الإجمالية للعمل الفني في السوق الثانوية، مما يقلل العدد الإجمالي للرموز الفردية غير القابلة للاستبدال بمرور الوقت، بينما تظل كتلة وحدات العمل الكلية ثابتة.

Everydays—The First 5,000 Days – 2

المصمم: Beeple

سعر البيع: 69.3 مليون دولار

اشتهر الفنان الأميركي مايك وينكلمان، المعروف باسم (Beeple) في مارس/ آذار 2021، عند بيعه الرمز غير القابل للاستبدال (Everydays—The First 5,000 Days) مقابل 69.3 مليون دولار، عبر مزاد في دار “كريستيز”. وقد بدأ وينكلمان عمله الفني التجميعي المكون من 5 آلاف صورة في عام 2007، وأنهاه في عام 2020. ثم اشترى العمل الفني الرقمي، مؤسس صندوق الرموز غير القابلة للاستبدال (Metapurse) ميتا كوفان. وكانت القطعة أول رمز غير قابل للاستبدال رقمي بالكامل تبيعه دار المزادات، كما كانت المرة الأولى التي وافقت فيها على قبول الدفع بعملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي حققه (Beeple) حينما باع مقطع فيديو مدته 10 ثوانٍ مقابل 6.6 مليون دولار.

Human One-3

المصمم: Beeple

سعر البيع: 29 مليون دولار

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حقق رمز (Human One) الذي صممه (Beeple) 29 مليون دولار، بما في ذلك رسوم دار المزادات. وقدّم المشتري، الذي شارك في المزاد عبر الإنترنت من سويسرا، العطاء الفائز بقيمة 25 مليون دولار في دار كريستيز، أي بزيادة 10 ملايين دولار عن تقديرات المزاد البالغة 15 مليون دولار.

فيما يتمثل الرمز (Human One) في منحوتة ثلاثية الأبعاد بالحجم الطبيعي، مصنوعة من شاشات (LED) وتعرض لقطات متكررة لشخص يرتدي بدلة فضاء فضية اللون، ويمشي عبر خلفيات مستوحاة من الفضاء الخارجي، مع قاعدة دوارة تُظهر للمشاهد زوايا مختلفة.

Cryptopunk #7523-4

المصمم: Larva Labs

سعر البيع: 11.8 مليون دولار

بيع رمز (Cryptopunk #7523) في يونيو/ حزيران 2021 مقابل 11.8 مليون دولار في مزاد بدار “سوذبيز” بلندن. وبخلاف رمز (CryptoPunk 9998) الذي بيع بطريقة احتيالية مقابل 532 مليون دولار، يعد (Cryptopunk #7523) أغلى رمز غير قابل للاستبدال من مجموعة (Cryptopunks) التي صممتها شركة (Larva Labs). وقد اشتراه شالوم ماكنزي، أكبر مساهم في شركة (Draftkings). في حين أُنشئ الرمز في عام 2017، ويشار إليه باسم COVID alien)).

Cryptopunk #4156 -5

المصمم: Larva Labs

سعر البيع: 10.3 مليون دولار

بيع (Cryptopunk #4156) في ديسمبر/ كانون الأول مقابل 2500 إيثر، أو 10.3 مليون دولار، وفقًا لإحصائيات موقع تحليلات بلوكتشين (dappradar.com). ويمثل أحد 24 رمزًا غير قابل للاستبدال، لشخصيات من القردة، ضمن مجموعة (Cryptopunks) التي تشمل 10 آلاف شخصية فنية رقمية.

في فبراير/ شباط 2021، دفع البائع (@punk4156) نحو 650 إيثر (1.25 مليون دولار) مقابل هذا الرمز. فيما يملك البائع 6 رموز غير قابلة للاستبدال، تم شراء أرخصها مقابل 29.25 إيثر.

العملات المشفرةأغلى الأعمال الفنيةالرموز غير القابلة للاستبدال

Julian Nabil

By

جوليان نبيل

Forbes Middle East Staff

محررة أخبار في فوربس الشرق الأوسط. لدي خبرة في مجال صحافة المال والأعمال تتعدى سبع سنوات في العديد من المواقع الإخبارية ودور النشر المحلية والدولية. أتمتع بخبرة كبيرة في تتبع التغيرات في أسواق المال والبورصات والإصلاح الاقتصادي في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى متابعة ورصد تأثير السياسات الاقتصادية العالمية على الأسواق الناشئة.