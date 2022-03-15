بينانس تبث خبراً ساراً لمستثمري العملات الرقمية.. “نحن في البحرين”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 10:39 صباحًا

أعلنت منصة بينانس لتعاملات العملات المشفرة وتقنية سلاسل الكتل الرقمية “البلوكتشين”، عن حصولها رسمياً على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة في دبي والبحرين

وتعد هذه أول رخصة تمنح لمزود خدمة أصول التشفير في البحرين، وفق ما أعلن موقع “فوربس الشرق الأوسط”.

أشار المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”بينانس”، تشانغبينغ زاو: “يمثل الترخيص الممنوح لنا علامة فارقة في مسيرتنا للحصول على ترخيص كامل ومنظم عالميًا”.

ستتيح رخصة أصول التشفير لـ”بينانس” القيام بتوفير تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين في دبي والبحرين.

تأسست “بينانس” في الصين في عام 2017 لكنها منعت بعد ذلك بسبب القيود على تداول العملات المشفرة، وواجهت تحقيقات تنظيمية على مستوى العالم، بينما يتحدث مديروها التنفيذيون مع المنظمين في الإمارات حول إنشاء مقر محتمل.

أعلنت FTX وهي بورصة لتداول العملات المشفرة تتخذ من جزر البهاما مقراً لها، إنها حصلت على ترخيص لتداول الأصول الافتراضية في دبي وستؤسس مقرًا إقليميًا في المدينة.

تأسست FTX في 2019، وجمعت المنصة 400 مليون دولار في أخر جولة تمويل تم الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني، ليصل تقييم المنصة إلى 32 مليار دولار.

تسعى دولة الإمارات إلى جذب بعض أكبر شركات التشفير والتكنولوجيا المالية في العالم، حيث تعد الإمارات ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في المنطقة بعد تركيا ولبنان، وفقاً لبلومبيرغ.

مستويات قياسية

أدى الارتفاع العالمي للعملات المشفرة والاستخدام المتزايد للمدفوعات الرقمية إلى تعزيز الاهتمام بالأموال الرقمية الرسمية، وتستكشف البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم هذا الاحتمال، حيث أطلقت نيجيريا في أكتوبر/تشرين الأول، عملتها الرقمية الخاصة وسمحت السلفادور بتداول البيتكوين كعملة قانونية في الأسواق المحلية.

بينما ارتفعت العملات المشفرة الرئيسية وأبرزها بيتكوين والإيثر، بعد إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، إطلاق الدولار الرقمي وتكليف الوكالات الفيدرالية بإجراء أبحاث في العملات المشفرة ووضع توصيات بشأن السياسات المتعلقة بسوق العملات الرقمية.

شهد سوق العملات المشفرة صدمة طلب إيجابية في جميع المناطق وسط انتشار كوفيد-19، حيث بلغ حجم سوق العملات المشفرة العالمي 826.6 مليون دولار في عام 2020، وأظهر السوق العالمي نموًا كبيرًا بنسبة 10.0% في عام 2020 مقارنة بالنمو على أساس سنوي خلال 2017-2019، وفقاً ل Fortune business insights.

ومن المتوقع أن ينمو سوق العملات المشفرة من 910.3 مليون دولار في عام 2021 إلى 1.9 مليار دولار في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.1% خلال الفترة 2021-2028.