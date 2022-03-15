إجابة محتملة لـ”اللغز الأخير”.. نقطتان غريبتان اكتُشفتا في أعماق الأرض

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

لا يعد باطن الأرض كومة موحدة من الطبقات، ففي عمق الطبقة الوسطى السميكة توجد نقطتان هائلتان من المواد الحرارية الكيميائية.

وحتى يومنا هذا، لا يزال العلماء لا يعرفون من أين أتى كل من هذه الهياكل الضخمة أو سبب اختلاف هذه الارتفاعات، ولكن مجموعة جديدة من النماذج الجيوديناميكية هبطت على إجابة محتملة لهذا اللغز الأخير.

وتقع هذه الخزانات المخفية على جوانب متقابلة من العالم، واستنادا إلى الانتشار العميق للموجات الزلزالية، فإن النقطة الموجودة تحت القارة الإفريقية هي أكثر من ضعف تلك الموجودة تحت المحيط الهادئ.

وبعد إجراء المئات من عمليات المحاكاة، يعتقد معدو الدراسة الجديدة أن النقطة الموجودة تحت القارة الإفريقية أقل كثافة وأقل استقرارا من نظيرتها في المحيط الهادئ، وهذا هو سبب ارتفاعها كثيرا.

ويوضح الجيولوجي كيان يوان، من جامعة ولاية أريزونا: “وجدت حساباتنا أن الحجم الأولي للنقط لا يؤثر على ارتفاعها. ويتم التحكم في ارتفاع النقط في الغالب من خلال مدى كثافتها ولزوجة الوشاح المحيط”.

وتتمثل إحدى الطبقات الرئيسية داخل الأرض في الفوضى الساخنة والقليلة اللزجة المعروفة باسم الوشاح، وهي طبقة من صخور السيليكات تقع بين قلب كوكبنا وقشرته. وبينما يكون الوشاح صلبا في الغالب، فإنه يتصرف نوعا ما مثل القطران على نطاقات زمنية أطول.

وبمرور الوقت، ترتفع أعمدة صخور الصهارة الساخنة تدريجيا عبر الوشاح ويُعتقد أنها تساهم في النشاط البركاني على سطح الكوكب.

وبالتالي فإن فهم ما يحدث في الوشاح هو مسعى مهم في الجيولوجيا.

واكتُشفت نقطتا المحيط الهادئ والإفريقية لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي. ومن الناحية العلمية، تُعرف هذه “الأعمدة الفائقة” بالمقاطعات الكبيرة ذات سرعة القص المنخفضة (LLSVPs).

ومقارنة بـ Pacific LLSVP، وجدت الدراسة الحالية أن LLSVP الإفريقي يمتد حوالي 1000 كيلومتر أعلى (621 ميلا)، ما يدعم التقديرات السابقة.

ويشير هذا الاختلاف الشاسع في الارتفاع إلى أن كلا النقطتين لهما تركيبات مختلفة.