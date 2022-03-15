شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات محطة فضائية تخطط روسيا لإنشائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دميتري روجوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أنه إذا استمر العداء ضد روسيا، فإن المحطة الفضائية الوطنية ستكون محطة عسكرية تطبيقية، ويشير روجوزين، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن المحطة الفضائية الوطنية الروسية (ROSS)، التي ستحل محل المحطة الفضائية الدولية، ستكون عسكرية تطبيقية، في حال استمرار سياسة العداء لروسيا.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول، "إذا استمرت هذه الظروف خلال فترة إنشاء محطتنا الفضائية الوطنية، فسوف نجعلها محطة عسكرية تطبيقية، لأنه لا يمكن مواصلة العيش في هذا العالم المعادي، وسوف يكون عدد المشاركين فيها محدودا".

ويضيف، عموما سيتم إنشاء المحطة في جميع الظروف، قائلا "يجب أن تكون بسيطة قدر الإمكان، بحيث لا تصلح لبقاء رواد الفضاء فترة طويلة فيها، بل فقط المدة الكافية لتنفيذ مهمتهم والعودة إلى الأرض، ما سيساعد على تخفيض تكاليفها".

وتجدر الإشارة، إلى أن الحديث عن إنشاء محطة فضائية وطنية روسية بدأ في شهر أبريل عام 2021، على أن تكون المحطة جاهزة في عام 2025، موعد انسحاب روسيا من المحطة الفضائية الدولية.