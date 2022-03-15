شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزودًا بتقنية الجهاز الفائق.. تابلت HUAWEI MatePad الأكثر تطورًا فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل الجهاز اللوحى Huawei MatePad طفرة فى التصميم والإنتاجية للأجهزة اللوحية، حيث عملت هواوى على ترقيّة تجربة استخدام ذات مستوى رائد ومبتكر للمستخدمين لتغيير الطريقة التى ينظرون بها إلى هذا النوع من الأجهزة وكيفية استخدامها من خلال شاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة وبدقة 2K لتقديم صورة بأفضل جودة و4 مكبرات صوت بالإضافة إلى مميزات الجهاز الفائق.

ويعد الجهاز اللوحى الجديد HUAWEI MatePad الإضافة الأحدث إلى سلسلة أجهزة HUAWEI MatePad، حيث يتميز الإصدار الجديد بتوافقه الرائع مع قلمHUAWEI M-Pencil (من الجيل الثاني) ليوفر للمستهلكين ميزات ذكية متعددة لإنجاز المهام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تطبيقات تدوين الملاحظات. كما يدعم جهاز HUAWEI MatePad الجديد والمحسّن نظامًا بيئيًا غنيًا كجهاز لوحى شامل يتمتع بمميزات قوية لا مثيل لها.

ويدعم جهاز HUAWEI MatePad اللوحى الجديد ميزة العرض بين الشاشات المتعددة بين الجهاز اللوحى والحاسوب المحمول والتى تحتوى على ثلاثة أوضاع؛ وضع المرآة ووضع التوسيع ووضع التعاون. فى وضع المرآة، تنعكس شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح للمستخدمين بالعمل مباشرة على الملفات والمستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم HUAWEI MatePad تمامًا كما يفعل المصممون المحترفون. ثم هناك وضع التمديد، الذى يحول جهاز HUAWEI MatePad إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو رائع للتسوق عبر الإنترنت، أو عند تصفح الإنترنت، وهناك الكثير من العناصر لاستكشافها!

هذا ويتوفر أيضًا نسخة HUAWEI MatePad T نسخة الأطفال والذى تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات، بشاشتين إحداهما مقاس 8 بوصات، والأخرى 9.7 بوصات، مع شكل جميل للجهاز يتناسب مع الأطفال ويتميز بتصميم بسيط وأنيق، مع حقيبة أطفال، وقلم، وركن الأطفال الذى يأتى محملاً مسبقًا بمحتوى غنى وصديق للأطفال، وميزات راحة العين ومساعد الوالدين بالإضافة إلى حماية الشحن.

ويمكن للمستخدمين الحصول على تابلت HUAWEI MatePad بنسختيه، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

يأتى إصدار الجهاز اللوحى الجديد HUAWEI MatePad بنسختى الأعمال والأطفال فى إطار استراتيجية هواوى التى تركز على توفير أفضل المنتجات الرائدة التى تتمتع بأعلى تكنولوجيا وبأسعار تنافسية بما يمنح المستخدمين تجربة فريدة لا مثيل لها، ويساعدهم على مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

وركزت هواوى فى إصدار الأطفال HUAWEI MatePad T على تعزيز قوة التكنولوجيا لحماية بصر الأطفال، حيث تعمل وحدة ضبط الألوان المدمجة على ضبط المحتوى على الشاشة بذكاء، مما يوفر وضع حماية منفصل للعين بمساعدة مستشعر الإضاءة المحيطة، مع حماية متعددة الطبقات لعيون الأطفال، وميزات إضافية مثل تنبيهات الطرق الغير مستوية وتنبيهات الموقف ووضع الكتاب الإلكترونى والمزيد، والتى يمكن تشغيلها وإيقاف تشغيلها فى ركن الأطفال.

ويتمتعHUAWEI MatePad T إصدار الأطفال بالعديد من ميزات الأمان، مما يمنح الوالدين راحة البال المطلقة، حيث يمكن للوالدين إدارة الوقت المنقضى والتطبيقات المستخدمة والمحتويات الأخرى القابلة للعرض فى ركن الأطفال، بما فى ذلك تعيين فترات زمنية محددة متعددة على مدار اليوم. وفى ملف تعريف الطفل، يمكن للوالدين أيضًا الوصول إلى سجلات استخدام أطفالهم، مما يسمح لهم بتسجيل وقت استخدام أطفالهم والاطلاع على التطبيقات المستخدمة خلال أى فترة زمنية معينة.

ويأتى مع كل جهاز لوحى حقيبة أطفال جميلة مصنوعة من السيليكون الآمن بيئيًا، مما يوفر قبضة دقيقة ومستديرة، وأن الجراب مضاد للصدمات ويلتف بالكامل حول الجهاز، مما يوفر الحماية للجهاز اللوحى مع الحفاظ عليه نظيفًا أيضًا. ويتألف الجهاز اللوحى من غلاف أزرق ومقبض أخضر لطيف، مريح وممتع للإمساك به للأيدى الصغيرة، بالإضافة إلى قلم أزرق لامع متصل بخيط يمكن تخزينه بعيداً فى العلبة، ويعتبر هذا الجهاز اللوحى مثالى لإطلاق العنان لإبداع الطفل، خاصة مع "ركن الأطفال" الذى يدعم الرسم للأطفال، والتسجيل الصوتي، والكاميرا، وغيرها من الميزات الشيّقة التى تساعد جميعها على تحفيز عقل الطفل بثروة من المحتوى التعليمى الغني.