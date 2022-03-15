انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، معتدل على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 12 درجة والصغرى 01 .