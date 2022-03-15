شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذر مستخدمى كروم من تزايد الهجمات- كيف تحافظ على أمانك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل تحذيرًا لـ 2.6 مليار شخص يستخدمون متصفح الويب كروم الخاص بها، حيث أخبر عملاق التكنولوجيا الأمريكي المعجبين الأسبوع الماضي أنه يتوقع ارتفاعًا في عدد الهجمات الإلكترونية المبلغ عنها في الأشهر المقبلة.

أوضح أدريان تايلور ، عضو فريق أمان Chrome، الزيادة في مشاركة مدونة في 10 مارس الجارى.

طُلب منه كتابة المنشور ردًا على التقارير المتزايدة عن عمليات استغلال الثغرات التي تم العثور عليها بواسطة شبكة الباحثين في جوجل حسبما نقل تقرير لموقع ذى صن.

هذه هي نقاط الضعف في البرامج التي يتم استخدامها بنشاط من قبل المحتالين عبر الإنترنت لاقتحام كروم ومهاجمة المستخدمين.

وتبلغ جوجل عن الثغرات التي تجدها في سلسلة مدونة عادية.

قال تيلور: "إذا كنت قارئًا منتظمًا لمدونة إصدار كروم الخاصة بنا، فربما لاحظت أن عبارات مثل" استغلال CVE-1234-567 "ظهرت في كثير من الأحيان مؤخرًا".

وأضاف أن الزيادة في تقارير الهجمات الإلكترونية ناتجة على الأرجح عن عاملين.

قال تيلور"بينما قد تبدو الزيادة مقلقة في البداية، من المهم أن نفهم السبب وراء هذا الاتجاه." .

أضاف"إذا كان ذلك بسبب وجود العديد من برمجيات إكسبلويت في البرية ، فقد يشير ذلك إلى اتجاه مقلق."

وقال: " إذا كنا ببساطة نكتسب المزيد من الوضوح في استغلال المهاجمين،فإنه أمر جيد لأنه يعني أنه يمكننا الاستجابة من خلال توفير إصلاحات للأخطاء لمستخدمينا بشكل أسرع، ويمكننا معرفة المزيد حول كيفية عمل المهاجمين الحقيقيين.

وتضاعف عدد عمليات الاستغلال والمعروفة أيضًا باسم "صفر يوم"، والتي اكتشفها الباحثون بأكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي 2019 و 2021 ، وفقًا لبيانات من مختبر جوجل للأمن السيبراني Project Zero.

قال تايلور إن الارتفاع الهائل في شعبية كروم في السنوات الأخيرة قد يكون السبب جزئيًا ، لأنه يجعل المتصفح أكثر جاذبية للهجمات السيبرانية بسبب قاعدته الكبيرة من الضحايا المحتملين.

ومسئول أيضًا عن الارتفاع هو التعقيد المتزايد للمتصفحات مثل كروم حيث تصبح أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية أكثر ذكاءً.

أوضح تايلور أن المتسللين يحتاجون بشكل متزايد إلى هجمات متعددة لاختراق دفاعات كروم.

ويرجع ذلك إلى قرار فريق الأمان الخاص به بفصل البرامج قيد التشغيل حتى لا تنتشر الهجمات بين الأجزاء المعرضة للخطر في المتصفح.

قال تايلور "إذا كان كروم يذكرك بالتحديث ، فيرجى القيام بذلك"

لتحديث كروم افتح المتصفح وانقر على أيقونة المزيد (ثلاث نقاط عمودية) في أعلى اليمين.

انقر فوق تحديث جوجل كروم، وإذا لم يكن هذا الخيار متاحًا، فهذا يعني أنك تستخدم بالفعل أحدث إصدار، وبمجرد التحديث انقر فوق إعادة التشغيل.