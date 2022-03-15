علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: اليابان تحث شركات العملات المشفرة عدم معالجة معاملات خاضعة لعقوبات ضد روسيا

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القاهرة - سامية سيد - قال مسئولون أمس الاثنين إن الحكومة اليابانية ستحث بورصات العملات المشفرة على عدم معالجة المعاملات التي تنطوي على أصول مشفرة تخضع لعقوبات تجميد الأصول ضد روسيا وبيلاروسيا.

 

قالت وزارة المالية والخدمات المالية في بيان مشترك إن الحكومة ستعمل كواحد من أجل تعزيز الإجراءات ضد تحويل الأموال باستخدام أصول التشفير التي من شأنها أن تنتهك العقوبات.

 

وقالت هيئة الخدمات المالية إن المدفوعات غير المصرح بها للأهداف الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك الأصول المشفرة - مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال - تخضع لعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة قدرها مليون ين (8487.52 دولار) حسبما نقلت CNBC عن رويترز.

 

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مخاوف متزايدة بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع من أن الكيانات الروسية تستخدم العملات المشفرة باعتبارها ثغرة للعقوبات المالية المفروضة على البلاد لغزو أوكرانيا. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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