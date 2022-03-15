شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا يضيق التوجيه لحظر الدعوات إلى وفاة رئيس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة "ميتا" المالكة لموقع Facebook، إنها تعمل على تضييق نطاق سياسة تعديل المحتوى الخاصة بها لأوكرانيا لتقييد الدعوات إلى وفاة رئيس دولة، وفقًا لما ذكره منشور داخلي للشركة اطلعت عليه رويترز.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن ميتا سمح مؤقتًا ببعض المنشورات على فيسبوك وإنستغرام تدعو إلى وفاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

قالت ميتا الجمعة الماضية إن تغييرًا مؤقتًا في سياسة المحتوى الخاصة به، والذي ينطبق فقط على أوكرانيا، كان ضروريًا للسماح للمستخدمين بالتعبير عن معارضتهم للهجوم الروسي، في نفس اليوم، فتحت روسيا قضية جنائية ضد شركة التواصل الاجتماعي حسبما نقل موقع The Touch نقلا عن رويترز.

كتب نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، في منشور على المنصة الداخلية للشركة يوم الأحد: "نحن الآن بصدد تضييق نطاق التركيز لنوضح صراحةً في التوجيهات أنه لا ينبغي أبدًا تفسيره على أنه يتغاضى عن العنف ضد الروس بشكل عام" اطلعت عليها رويترز.

"كما أننا لا نسمح بالدعوات لاغتيال رئيس دولة... لذلك، من أجل إزالة أي غموض حول موقفنا، فإننا نزيد من تضييق توجيهاتنا لتوضيح أننا لا نسمح بالدعوات إلى وفاة رئيس دولة.

قال كليج إنه لن يكون هناك تغيير في السياسات المتعلقة بخطاب الكراهية فيما يتعلق بالشعب الروسي.

"ميتا تقف ضد الحرب الروسية، لكن لا تتسامح مع الدعوات إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو أي نوع من التمييز أو المضايقة أو العنف ضد الروس على منصتهت ".

كتب كليج أن Meta تخطط لإحالة الطريقة التي تكيفت بها الإرشادات التي توفرها لمشرفي المحتوى إلى مجلس الرقابة المستقل، والذي تم إنشاؤه لمساعدة المنصة في الإجابة على بعض أصعب الأسئلة حول حرية التعبير.

فرض منظم الاتصالات الروسي قيودًا على Meta's Instagram ، اعتبارًا من يوم الاثنين. كانت Meta قد قيّدت في السابق الوصول إلى وسائل الإعلام الحكومية الروسية RT و Sputnik على منصاتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.