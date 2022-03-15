شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق تطبيق YouTube Vanced "لأسباب قانونية" بعد تهديد من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إيقاف تطبيق Vanced YouTube الشهير، بعد تهديد قانوني من جوجل، كشف منشئو Vanced عن أنه سيتم إغلاق المشروع في الأيام المقبلة، مع تعيين روابط التنزيل التي ستتم إزالتها.

وسيستمر التطبيق في العمل لأي شخص قام بتثبيته حاليًا على Android ، بدون أي تحديثات مستقبلية، فمن المحتمل أن يتوقف عن العمل في وقت ما قريبًا.

ويقول مالكو Vanced إنهم اضطروا إلى إيقاف المشروع "لأسباب قانونية" حسبما نقل موقع The verege.

أرسلت جوجل مؤخرًا إلى مالكي Vanced خطاب وقف وكف، مما أجبر المطورين على التوقف عن توزيع التطبيق وتطويره.

قال مسئول من فريق Vanced في رسالة Discord إلى The Verge: "طُلب منا إزالة جميع الإشارات إلى" يوتيوب "وتغيير الشعار وإزالة جميع الروابط المتعلقة بمنتجات يوتيوب".

وVanced هو تطبيق يوتيوب شهير تابع لجهة خارجية لنظام أندرويد، خاصة لأنه يسمح لمستخدمي يوتيوب بحظر جميع إعلانات الفيديو على يوتيوب بدون اشتراك بريميوم.

ويتضمن Vanced أيضًا سمة سوداء حقيقية، وتخصيصات غير معروضة في تطبيق YouTube for Android الرسمي.