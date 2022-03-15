شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبية من إنتل تعود للظهور.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وصول الكمبيوتر المكتبي الجديد والقوي الجديد من Apple ، Mac Studio ، عادت سلسلة Intel الخاصة جدًا من أجهزة الكمبيوتر المكتبية الصغيرة، NUC المتواضعة إلى الظهور مرة أخرى، وفقا لتقرير engadged .

هو فى الأساس نسخة مطورة قليلاً من NUC 11 Extreme العام الماضى، والتى كانت بارزة لكونها الأولى من نوعها التي يمكن أن تناسب بطاقة رسومات سطح المكتب بالحجم الكامل لتظهر الآن NUC 12 Extreme .

كما أن لديها معالجات الآن إنتل الهجينة من الجيل الثانى عشر لسطح المكتب، والتى تعد بأن تكون ترقية ضخمة على وحدات المعالجة المركزية فى العام الماضى.

وقد لا يكون NUC 12 Extreme صغيرًا مثل الطرز السابقة، ولكن يمكن أن يتناسب مع وحدة معالجة الرسومات المكتبية بالحجم الكامل، وهناك بعض الأعمال الأساسية التي يتعين عليك القيام بها بنفسك، مثل إضافة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وSSD وGPU الخاصة بك، ولكن يمكن أيضًا ترقيتها بسهولة بمرور الوقت.