شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستؤثر قيود "كوفيد" الصينية على صناعة الأيفون والتكنولوجيات الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شركتى Foxconn و Unimicron -أكبر مصنع لأجهزة شركة أبل- إنهما أوقفا عملياتهما في مدينة Shenzhen الصينية، بعد أن فرض مركز التكنولوجيا في الصين إجراءات صارمة لوقف تفشي Covid-19.

وتجري شنتشن، المعروفة باسم وادي السيليكون في الصين، اختبارات جماعية بعد تسجيل عشرات الحالات المحلية الجديدة في المدينة الجنوبية، وعلق المسؤولون وسائل النقل العام وحثوا الناس على العمل في المنزل هذا الأسبوع قدر الإمكان.

وقالت شركة Foxconn ، المعروفة رسميًا باسم Hon Hai Precision Industry Co Ltd ، إن عملياتها في Shenzen سيتم تعليقها حتى إشعار آخر، مضيفة أنها ستنشر مصانع احتياطية للحد من تعطل الإنتاج.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز إن عمليات فوكسكون والشركات التابعة لها في شنتشن ستعلق في النصف الأول من الأسبوع، وقال أحد الأشخاص إن الحكومة كانت تسمح للشركات بالعمل إذا كان بإمكانها إنشاء نظام "إدارة مغلقة" حيث سيعيش الموظفون ويعملون في قاعات معزولة عن الجمهور الأوسع.

وتم تطبيق مثل هذا النظام خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، بينما تزود شركة Unimicron Technology المصانع بالركازات ولوحات الدوائر المطبوعة لشركة Intel .

وقالت Sunflex Technology Co Ltd المصنعة للوحات الدوائر المطبوعة المرنة إن مصنعها سيغلق حتى يوم الأحد، فيما لم ترد آبل وإنتل على الفور على طلبات التعليق.

وتكافح الصين أكبر انتشار لـ Covid-19 منذ بداية الوباء، حيث شددت العديد من المقاطعات والمدن القيود بما يتماشى مع طموح بكين في "التطهير الديناميكي" لقمع العدوى في أسرع وقت ممكن.

وأغلق المسؤولون مدينة تشانغتشون، عاصمة مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، وأغلقوا المدارس في المركز المالي لشنغهاي، ومن الشركات الأخرى التي أبلغت عن تأثير إجراءات Covid-19 الصينية على عملياتها، الشركة المصنعة للمكونات الإلكترونية Sanyou Corp و Qingdao Guilin Environmental Technology.