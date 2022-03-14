شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتفى أيفون 14 Pro وPro Max الوحيدان اللذان سيحصلان على معالج A16 Bionic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل هاتف iPhone SE الجديد في أول حدث لها في عام 2022 الأسبوع الماضي، حيث سيكون إطلاق أيفون الرئيسي التالي هو iPhone 14 ، فيما كشف المحلل التكنولوجي Ming-Chi Kuo بعد التنبؤات حول أيفون 14 المقبل.

وادعى الآن أن أبل ستشحن طرازات iPhone 14 Pro مع مجموعة شرائح A16 Bionic، مع الاحتفاظ بشريحة A15 Bionic لطرازات iPhone 14 العادية، وفقًا لتقرير صادر عن Macrumors.

وتعد A15 Bionic هي نفس مجموعة الشرائح التي تدعم سلسلة iPhone 13 ، حيث حصل طرازي iPhone 13 mini و iPhone 13 على وحدة معالجة الرسومات رباعية النوى، بينما يحتوي iPhone 13 Pro على وحدة معالجة رسومات خماسية النواة.

ووفقًا للتقرير، الذي يستند إلى تغريدة ، سيحصل كل من "iPhone 14 Pro‌" 6.1 بوصة و "iPhone 14 Pro‌ Max "بحجم 6.7 بوصة على شريحة A16 ، بينما سيحصل الهاتف" iPhone 14 "مقاس 6.1 بوصة على شريحة A16 6.7 بوصة "iPhone 14‌ Max" سيحتفظ بنفس شريحة A15 من تشكيلة ‌iPhone 13‌. "

وإذا كانت أبل تفكر في هذه الإستراتيجية، فقد تجعل المزيد من المشترين يفكرون في اختيار طراز Pro نظرًا لأن طراز iPhone 14 القياسي سيكون له نفس مجموعة الشرائح مثل iPhone 13 ويمكن للهاتف فقط أن يحتوي على ترقيات للبرامج أو الكاميرا على نطاق واسع إذا تركناها تعديلات التصميم الممكنة.

وبحسب ما ورد أضاف المحلل التقني أن سلسلة iPhone 14‌ بأكملها يمكن أن تأتي بذاكرة 6 جيجا بايت، مع طرز iPhone 14‌ القياسية التي يتم شحنها مع ذاكرة LPDDR 4X ونماذج ‌iPhone 14 Pro‌ التي تحصل على ذاكرة LPDDR 5.

ووفقًا للتقرير، قال أيضًا إن ذاكرة LPDDR 5 الخاصة بـ iPhone 14 Pro‌ وiPhone 14 Pro‌ Max ستكون "أسرع بما يصل إلى مرة ونصف المرة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة".