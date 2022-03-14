شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول شحنات السماعات اللاسلكية إلى 300 مليون وحدة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شحنات سوق الأجهزة السمعية اللاسلكية True Wireless Stereo (TWS) قد نمى في عام 2021 بنسبة 24 في المائة في مبيعات الوحدات لتصل إلى 300 مليون و 25 في المائة من حيث القيمة.

وكان معدل نمو مبيعات الوحدات أقل قليلاً من التوقعات الأصلية بسبب تأثير جائحة Covid-19 على مدار العام، ومع ذلك ، زادت مبيعات الوحدات إلى حوالي 300 مليون مع دخول المنتجات الجديدة إلى السوق بمزيد من الميزات ، مثل ANC (إلغاء الضوضاء النشط) ووقت اللعب الموسع ، بأسعار معقولة ، وفقًا لما ذكره موقع Counterpoint Research's "TWS Hearables Market Tracker".

وعلى وجه الخصوص ، واصلت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية للهواتف الذكية التركيز على منتجات TWS لتوسيع نظامها البيئي الذكي ، مما أدى إلى زيادة المنافسة والمبيعات في السوق.

وشهدت شركة آبل الرائدة في السوق زيادة طفيفة بنسبة 5 في المائة (على أساس سنوي) في مبيعات وحدتها ، لكن حصتها في السوق انخفضت إلى 25.6 في المائة، وأظهر التقرير أنه على الرغم من إصدار AirPods 3 في وقت متأخر عما كان متوقعًا ، إلا أن AirPods 2 و AirPods Pro حافظتا على مبيعات عالية بناءً على العروض الترويجية على مدار العام.

وشهدت Samsung نموًا قويًا بنسبة 33 في المائة (على أساس سنوي) مع طرازيها الجديدين Galaxy Buds Pro و Galaxy Buds 2، ومن بين العلامات التجارية الأخرى، أظهر Skullcandy و boAt نموًا ملحوظًا، حيث أصبحوا لاعبين رئيسيين في مناطق رئيسية مثل أمريكا الشمالية وأوروبا والهند.

وكان النمو في الشرائح 50-100 دولار و 200 دولار + ملحوظًا، وقادت JBL و Xiaomi النمو في فئة 50 دولارًا إلى 100 دولار مع طرازاتهما الرائدة، في حين كان أداء Skullcandy جيدًا حيث وجدت طرزها طريقها إلى قائمة العشرة الأوائل من الطرازات الأكثر مبيعًا.

وقادت Apple النمو في شريحة + 200 دولار بحصة 75 في المائة، وقال كبير المحللين ليز لي: "نمت شريحة 50-100 دولار بشكل ملحوظ على أساس سنوي، حيث حاولت Xiaomi ، التي ركزت على فئة أقل من 50 دولارًا، توسيع مجموعتها إلى نطاق 50-100 دولار".