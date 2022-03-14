شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالات دولية تحقق فى هجوم إلكترونى عطل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق وكالات استخبارات غربية في هجوم إلكتروني قام به قراصنة مجهولون أدى إلى تعطيل الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عريضة النطاق في أوكرانيا بالتزامن مع الغزو الروسي، وفقًا لما ذكره ثلاثة أشخاص على دراية مباشرة بالحادث.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيقوم محللون من وكالة الأمن القومي الأمريكية، ومنظمة الأمن السيبراني الحكومية الفرنسية ANSSI ، والمخابرات الأوكرانية بتقييم ما إذا كان التخريب عن بُعد لخدمة مزود الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من عمل قراصنة تدعمهم الدولة الروسية يستعدون لساحة المعركة من خلال محاولة قطع الاتصالات.

وبدأت الغارة الرقمية على خدمة الأقمار الصناعية في 24 فبراير بين الساعة 5 صباحًا و 9 صباحًا ، تمامًا عندما بدأت القوات الروسية في الدخول وإطلاق الصواريخ وضرب المدن الأوكرانية الكبرى بما في ذلك العاصمة كييف.

ولا يزال التحقيق في العواقب قيد التحقيق ، لكن أجهزة مودم الأقمار الصناعية التابعة لعشرات الآلاف من العملاء في أوروبا تعطلت، وفقًا لمسؤول في شركة الاتصالات الأمريكية Viasat ، التي تمتلك الشبكة المتضررة.

وقام المتسللون بتعطيل أجهزة المودم التي تتصل بالقمر الصناعي KA-SAT التابع لشركة Viasat Inc ، والذي يوفر الوصول إلى الإنترنت لبعض العملاء في أوروبا ، بما في ذلك أوكرانيا، وقال بائعون لرويترز إنه بعد أكثر من أسبوعين ، ظل البعض غير متصل بالإنترنت.

وما يبدو أنه أحد أهم الهجمات الإلكترونية في زمن الحرب التي تم الكشف عنها علنًا حتى الآن أثار اهتمام المخابرات الغربية لأن شركة فياسات تعمل كمقاول دفاعي لكل من الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء.

وتظهر العقود الحكومية التي راجعتها رويترز أن KA-SAT وفرت الاتصال بالإنترنت لوحدات الجيش والشرطة الأوكرانية.

وقال بابلو بروير، وهو تقني سابق لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، أو SOCOM ، إن قطع الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية قد يعيق قدرة أوكرانيا على محاربة القوات الروسية.

وقال بروير: "لا تصل أجهزة الراديو التقليدية الأرضية إلا حتى الآن، وإذا كنت تستخدم أنظمة ذكية حديثة، وأسلحة ذكية، وتحاول القيام بمناورات أسلحة مشتركة، فعليك إذن الاعتماد على هذه الأقمار الصناعية".

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن على الفور برسالة تطلب تعقيبًا. رفضت موسكو مرارًا مزاعم مشاركتها في هجمات إلكترونية.