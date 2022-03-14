شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأكيد عودة رائد الفضاء الأمريكى إلى الأرض على متن مركبة روسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إنها لم تعط أبدا للشركاء الأجانب أي سبب للشك في مصداقيتها حسبما نقلت RT.

وشددت الوكالة، على أن رائد الفضاء الأمريكي الموجود حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية، سيعود إلى الأرض على متن مركبة فضائية روسية في 30 مارس.

وأضافت الوكالة في بيانها: "سيعود رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي، إلى الأرض في 30 مارس على متن المركبة الفضائية الروسية سويوز إم إس -19 ، وذلك برفقة زميليه الروسيين أنطون شكابلروف وبيوتر دوبروف. ولم تعط روس كوسموس أبدا أي سبب للشك في مصداقيتها كشريك موثوق".

وفي وقت سابق، شككت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، في إمكانية إعادة روسيا لرائدة الفضاء فاندي هاي إلى الأرض بواسطة المركبة الروسية، بسبب العقوبات المفروضة على خلفية الأوضاع في أوكرانيا.