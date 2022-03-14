الأرصاد: أجواء باردة بسبب رياح قادمة من أوروبا والانخفاض مستمر الأيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء شتويه باردة علي معظم الأنحاء بسبب هبوب رياح شمالية قادمة من جنوب أوروبا، حيث يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا؛ كما تتكاثر السحب المتوسطة علي السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الامطار علي فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد: مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة تشهدها العديد من المناطق الشمالية خلال الأيام القادمة

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03 درجات.