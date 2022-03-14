شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الرقابة الروسية تضع "إنستجرام" على قائمة المواقع ذات الوصول المحدود فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت الهيئة الفدرالية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات والإعلام "روس بوتريب نادزور" موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" إلى قائمة المواقع المحدودة فى روسيا، وفقا لتقرير RT .

وجاء ذلك فى بيان الهيئة وفقاً لقرار المدعى العام الصادر فى 11 مارس الجارى، بعد أن قامت شركة "ميتا" التى تدير مواقع "فيسبوك" و"إنستجرام" بالرفع المؤقت لحظر دعوات العنف والكراهية على الشبكتين الاجتماعيتين ضد الجيش الروسي.

وكان مكتب المدعى العام قد رفع دعوى قضائية للمطالبة بالاعتراف بـ "ميتا" كمنظمة متطرفة، وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية.