شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصنع iPhone فى Shenzhen بالصين يتعرض لإغلاق جديد بسبب COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Foxconn الموردة لشركة Apple الإغلاق المؤقت لاثنين من مواقع التصنيع الخاصة بها في Shenzhen الصين ، ردًا على إغلاق آخر مرتبط بـ COVID-19 تم فرضه على سكان المدينة أمس الأحد 13 مارس، وفقا لتقرير digitaltrend.

ووفقًا لتقرير بلومبرج، تغلق شركة فوكسكون موقعين في العاصمة الجنوبية، أحدهما يقوم بتصنيع iPhone الخاص بشركة Apple فى محاولة لتقليل التأثير، وقالت شركة التصنيع العملاقة إنها ستحول الإنتاج إلى مواقع أخرى خارج شنتشن.

ووفقا لمنافذ الأخبار Nikkei Asia ، فإن Shenzhen هي ثاني أكبر مركز تصنيع لشركة Foxconn في الصين، وتقع مدينة Zhengzhou على بعد 840 ميلاً إلى الشمال من موقع إنتاج iPhone الرئيسى للشركة.

وتأتى هذه الأخبار في الوقت الذى تستعد فيه شركة Apple لبدء شحن هاتفها الجديد iPhone SE (2022) ، والذي كشف عنه عملاق التكنولوجيا في حدث خاص الأسبوع الماضي.

ومع فتح الطلبات المسبقة بالفعل، يتم إخبار المشترين حاليًا أن الهاتف الجديد متاح للاستلام من المتجر يوم الجمعة 18 مارس ، ومع ظهور تواريخ الشحن في الولايات المتحدة حاليًا في أواخر مارس يبقى أن نرى ما إذا كان إغلاق مصنع Foxconn يؤثر على أوقات الشحن لجهاز iPhone SE الجديد، أو في الواقع أي من أجهزته المحمولة المتاحة.

ومن السابق لأوانه أيضًا تحديد ما إذا كان الإغلاق في Shenzhen سيؤثر على مواعيد تسليم منتجات Apple الجديدة الأخرى، بما في ذلك سطح مكتب Mac Studio الذي تم الكشف عنه في نفس الوقت مثل iPhone SE (2022)، ومن الصعب أيضًا قياس مدى تأثير الإغلاق على شركات التكنولوجيا العالمية الأخرى فى هذه المرحلة المبكرة.

ويفرض إغلاق Shenzhen الذى استمر لمدة أسبوع على إغلاق جميع الشركات غير الأساسية، ويأتي ردًا على الارتفاع الأخير فى حالات COVID-19 فى أحد أكثر مراكز التصنيع التكنولوجي ازدحامًا في العالم.

وظلت الصين تطبق سياسة خالية من فيروس كورونا المستجد منذ بداية الوباء، وهي استراتيجية تحث على الإغلاق السريع والاختبار الشامل في المناطق المتضررة.

ويأتى الإغلاق فى الوقت الذى تواصل فيه شركات التكنولوجيا الكبرى مواجهة النقص العالمى فى الرقائق، والذى نتج أيضًا عن الوباء المستمر.