Nova 9 SE هاتف هواوي الجديد.. ما هي مواصفاته؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت شركة هواوي هاتفها الذكي Nova 9 SE الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

وأفادت الشركة الصينية بأن جهازها الجديد يتمتع بشاشة LCD قياس 6.78 بوصة تعمل بدقة وضوح 2388 x 1080 بيكسل، وتمتاز الشاشة بأنها غير مستديرة من الجوانب والجزء السفلي أكثر سُمكا.

أما الكاميرا رئيسية، فتمتاز بدقة 108 ميغابيكسل مع كاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميغابيكسل، بالإضافة إلى وجود اثنين من المستشعرات الأخرى بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما.

وتظهر الكاميرا الأمامية في فتحة مستديرة على الشاشة وتعمل بدقة 16 ميجابيسكل.

كذلك، قامت هواوي بتجهيز هاتفها الذكي الجديد ببطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 66 وات، كما يظهر مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكي. ويعتمد الهاتف الذكي Nova 9 SE الجديد على نظام التشغيل EMUI 12.

ويأتي هاتف Nova 9 SE، بتصميم أنيق وعصري يزن 191 غرام، يحاكي طراز “نوفا 9” مع خلفية منحنية تتضمن دائرتان لإعدادات الكاميرا الرئيسية والتي تضم مستشعر بدقة 108 ميجابكسل.

خصئص كاميرا مميزة

زودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميغابكسل، وهو أول هواتف الشركة يحصل على كاميرا بهذه الدقة، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل لبيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميغابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وتتميز إعدادات كاميرا هواوي Nova 9 SE، بدعم خاصية الوضع الليلي الفائق Super Night Mode مما يجعل الصور أكثر وضوحا وإشراقا مع إمكانية التقاط عدة تعريضات وتدمجها في واحدة.

شاشة عالية الدقة

كما يتمتع هاتف Huawei Nova 9 SE، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD، وبدقة 1080 × 2388 بكسل، يأتي الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف مغطى بطبقة حماية من الزجاج.

مواصفات عالمية

يضم هاتف هواوي Nova 9 SE، مواصفات عالمية وأداء قوى بالنسبة لهاتف متوسط الفئة، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، وكما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، بدون خدمات جوجل مع متجر Huawei AppGallery.

سعر مناسب

يتوفر هاتف Huawei nova 9 SE، للحجز المسبق على موقع هواوي الرسمي بماليزيا في 3 ألوان مميزة هي: الأزرق، والأسود، والأبيض، مقابل سعر حوالي 300 يورو.