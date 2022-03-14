شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإغلاق المرتبط بـCOVID-19 فى الصين يؤدى إلى إبطاء شحنات Mac Studio والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على أي شخص يطلب سطح مكتب Mac Studio الذي تم كشف النقاب عنه مؤخرًا من Apple أن يراقب بعناية تاريخ الشحن، حيث أن الإغلاق المرتبط بـ COVID-19 في مدينة Shenzhen الصينية يهدد بترك العملاء ينتظرون لفترة أطول مما كان متوقعًا في الأصل لاستلام أجهزتهم الجديدة، وفقا لتقرير digitaltrend.

وتم الإعلان مساء أمس أن الإغلاق في واحد من أكثر المراكز التقنية ازدحامًا في العالم سيجبر موردي المدينة ومنشآت التصنيع على الإغلاق لمدة أسبوع على الأقل، وأعلن مورد شركة آبل Foxconn بالفعل عن الإغلاق المؤقت للعديد من مواقع التصنيع في Shenzhen، أحدها ينتج أجهزة iPhone.

وكشفت شركة آبل النقاب عن Mac Studio الجديد خلال حدث خاص يوم الثلاثاء 8 مارس ويأتى الجهاز بنكهتين - M1 Max و M1 Ultra الأكثر قوة.

وحتى قبل أن يكون لإغلاق Shenzhen فرصة للتأثير، كانت تواريخ الشحن الخاصة بـ Mac Studio تتراجع بالفعل، ويعرض Mac Studio M1 Max الأساسي حاليًا وقت شحن يتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، بينما يُظهر الطراز الأساسي مع M1 Ultra وقت انتظار ما بين ستة إلى سبعة أسابيع، مع ملاحظة Apple Insider أن وقت الشحن الأصلي للجهاز الأكثر قوة كان مجرد أسبوعين.

وعندما يبدأ الأشخاص في تخصيص جهاز M1 Ultra للحصول على مواصفات محسّنة، يزداد تاريخ الشحن حتى 12 أسبوعًا مما يدفع بالتسليم إلى يونيو.

في حين أن حالات COVID-19 الإجمالية في Shenzhen والصين بشكل عام لا تزال منخفضة مقارنة بالعديد من الأماكن ، فإن إستراتيجية الدولة الخالية من COVID تعني أن أي تفشي يتم مواجهته باختبار جماعي محلي وقيود صارمة على التفاعل البشري حتى يتم القضاء على الإصابات الجديدة.

وبالطبع، يمكن أن تؤثر عدة عوامل على أوقات الشحن بما في ذلك الجدول الزمني للتصنيع الخاص بشركة Apple والذي تحدده مسبقًا بناءً على تقديرات مبيعات أجهزتها الجديدة، وتؤثر مشكلات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء المستمر بالفعل على قطاع التكنولوجيا، لكن الإغلاق في مركز مهم مثل Shenzhen قد يتسبب في المزيد من المشاكل في الأسابيع المقبلة.