شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خاصية جديدة لـ"جوجل" تتيح دفع رسوم انتظار السيارات بالأوامر الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت "جوجل" خاصية جديدة لـ"جوجل أسيستنت"، لدفع رسوم انتظار السيارات عبر المحفظة الرقمية بالأوامر الصوتية.

وأكد موقع "سي نت دوت كوم"، أن المستخدم يحتاج تطبيق بارك موبايل الذي يعمل في 400 مدينة أمريكية للاستفادة منها حسبما نقلت البيان الإماراتية.

ومن جهة أخرى أعلنت المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة فى وقت سابق، عن تحقيقات رسمية لمكافحة الاحتكار ضد فيس بوك وجوجل فيما يتعلق بأعمال الإعلانات المصوّرة عبر الإنترنت.

ويشرف على التحقيقات قسم المنافسة في الاتحاد الأوروبي وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة.

وتركز التحقيقات على التواطؤ بين "فيسبوك" و"جوجل" عبر اتفاقية داخلية أبرمت في شهر سبتمبر 2018 تعرف باسم Jedi Blue.

ويجرى اتهام هذه الاتفاقية بتقويض نظام إعلان منافس لصالح نظام Open Bidding من جوجل.