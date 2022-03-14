شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تغيير اسم مستخدم PlayStation Network الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن من السهل دائمًا تغيير اسم حساب PlayStation Network (PSN) الخاص بك، حيث لم تسمح شركة Sony لأصحاب الحسابات بالقيام بذلك إلا في أبريل 2019. وحاليا يُسمح لكل حساب بتغيير اسم المستخدم الخاص به مرة واحدة مجانًا.

أي تغييرات بعد ذلك تأتي بتكلفة: 4.99 دولارًا أمريكيًا إذا كنت مشتركًا في PlayStation Plus ، أو 9.99 دولارًا أمريكيًا لأي شخص آخر حسبما نقل موقع The verege.

سواء كنت قد تجاوزت اسم المستخدم الخاص بك أو كنت تريد تغييره ببساطة ، سنوجهك خلال هذه العملية. ومع ذلك هناك نوعان من التحذيرات التي يجب تنفيذها أولاً.

إذا كنت تلعب في الغالب ألعابًا أحدث (على وجه التحديد، الألعاب التي تم إصدارها بعد الأول من أبريل 2018) ، فإن شركة Sony تقول إنه لا يجب أن تواجه العديد من المشكلات، إن وجدت في تغيير اسم المستخدم نظرًا لأن هذه الألعاب قد تم تطويرها لدعم هذه الميزة.

ولكن إذا كنت لا تزال تستمتع بالألعاب التي كانت موجودة في وقت سابق في عصر PS4 ، فهذه قصة أخرى، حيث أنشأت Sony قائمة بالألعاب التي بها مشكلات معروفة قد تواجهها إذا قمت بتغيير اسم المستخدم الخاص بك.

قبل تغيير اسمك مباشرةً، ستطالبك Sony بالعديد من الطرق التي قد تتأثر بها بعض بيانات حفظ لعبتك، سواء كانت مخزنة محليًا أو في السحابة:

قد يظل معرف الإنترنت السابق الخاص بك مرئيًا لك ولللاعبين الآخرين في بعض المناطق.

قد تفقد التقدم داخل الألعاب، بما في ذلك البيانات المحفوظة باللعبة وبيانات لوحة الصدارة والتقدم نحو الجوائز.

قد لا تعمل أجزاء من اللعبة والتطبيقات بشكل صحيح سواء عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال.

قد تفقد الوصول إلى المحتوى (بما في ذلك المحتوى المدفوع) الذي ربما حصلت عليه لألعابك ، بما في ذلك المحتوى مثل الوظائف الإضافية والعملة الافتراضية.

إذا كنت لا تزال مستعدًا لتغيير اسم المستخدم ، فإليك كيفية القيام بذلك:

خطوتك الأولى هي تسجيل الدخول إلى حساب Sony الخاص بك.

بمجرد القيام بذلك سترى اسم حساب PSN الخاص بك (يطلق عليه Sony اسم "معرف الإنترنت" الخاص بك) كخيار علوي في النافذة.

انقر فوق "تحرير" لتغيير اسم المستخدم الخاص بك.

قبل أن تتمكن من المتابعة، سترفع سوني التحذيرات المذكورة. اضغط على "أقبل" إذا كنت تريد الاستمرار.

هناك المزيد من التحذيرات في الخطوة التالية.

تُعلمك شركة Sony أنه في حالة مواجهة مشكلات، يمكنك التراجع عن التغيير واستعادة اسم المستخدم القديم الخاص بك.

ومع ذلك فإنه يحذر أيضًا من أن القيام بذلك قد لا يؤدي إلى حل المشكلات في حالة ظهورها. بعبارة أخرى هناك احتمال أن يتم إفساد شيء ما. إذا كنت هادئًا مع المخاطرة فانتقل إلى الأمام.

في لوحة التحكم الرئيسية لجهاز PS4 ، انتقل إلى "الإعدادات" وحددها.

قم بالتمرير خلال القائمة حتى تجد خيار "إدارة الحساب". انقر فوق ذلك ، ثم حدد "معلومات الحساب"ثم "الملف الشخصي" ثم "معرف الإنترنت".

سترى نفس التحذيرات التي تعرضها Sony لمستخدمي المتصفح قبل السماح بتغيير اسم المستخدم.

بعد قبول هذه التحذيرات، يمكنك إدخال اسم مستخدم جديد

استخدام PlayStation 5

تشبه عملية تغيير اسم المستخدم الخاص بك على PlayStation 5 ما تراه على PlayStation 4 ، مع بعض التغييرات الصغيرة فيما يتعلق بتخطيط القائمة والتنقل.

في لوحة التحكم الرئيسية لجهاز PS5 ، انتقل إلى "الإعدادات" وحددها.

حدد "المستخدمون والحسابات" ثم "الحسابات" ثم "الملف الشخصي".

سترى نفس التحذيرات التي تعرضها Sony لمستخدمي المتصفح قبل السماح بتغيير اسم المستخدم.

بعد قبول هذه التحذيرات، سيُطلب منك إدخال بيانات اعتماد PSN الحالية قبل إدخال اسم مستخدم جديد.

كيف يمكنني استعادة اسم المستخدم القديم؟

وفقًا لشركة Sony ، يمكنك العودة إلى اسم مستخدم أقدم مجانًا من خلال الاتصال بفريق دعم PlayStation.

إنها متاحة عبر الهاتف في أيام الأسبوع بين الساعة 6 صباحًا و6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ ومن خلال الدردشة عبر الإنترنت في أيام الأسبوع من 6 صباحًا إلى 10 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ وفي عطلات نهاية الأسبوع من 7 صباحًا إلى 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

تذكر أن Sony لا تضمن أن الرجوع إلى اسم المستخدم القديم الخاص بك سيؤدي إلى حل أي مشكلات قد تكون واجهتها مع اسم المستخدم الجديد.