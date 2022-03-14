شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تشغيل أى إصدار iPad أو إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترك معظم المستخدمين جهاز iPad قيد التشغيل بشكل دائم ويشحونه قبل أن تتاح لهم فرصة نفاد طاقة البطارية، وذلك بفضل العمر الطويل للبطارية لجهاز iPad واستهلاكه الأدنى للطاقة أثناء وضع السكون، ولكن لأسباب عديدة، من الجيد إيقاف تشغيل جهاز iPad تمامًا عندما تعلم أنك لن تستخدمه لفترة من الوقت.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، يمكن أن يسمح إيقاف تشغيل جهاز iPad بتثبيت التحديثات عند إعادة تشغيله، ويسمح للجهاز بالتبريد والراحة، وبالطبع يوفر طاقة بطارية أكثر من وضع الجهاز في وضع السكون.

كيفية إيقاف تشغيل أى إصدار iPad

1. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل في الزاوية اليمنى العليا من جهاز iPad لمدة ثلاث ثوانٍ، وإذا كان لديك جهاز iPad Pro مزود بمعرف الوجه، فاضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وأي من زري الصوت لمدة ثلاث ثوانٍ.

2. حرك رمز الطاقة الأحمر الذي يظهر على الشاشة إلى اليمين، وهذا كل شيء، ولكن إذا كنت تفضل إيقاف التشغيل بطريقة مختلفة، فيمكنك أيضًا:

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. قم بالتمرير لأسفل قليلاً واضغط على عام.

3. قم بالتمرير وصولاً إلى أسفل ثم اضغط فوق "إيقاف التشغيل".

4. اسحب لليمين على رمز الطاقة الذي يظهر.

كيفية تشغيل أي إصدار iPad

1. استمر في الضغط على زر التشغيل في الزاوية اليمنى العليا لأي طراز iPad لمدة ثلاث ثوانٍ تقريبًا، حتى يظهر شعار Apple على الشاشة.

2. إذا كان جهاز iPad محميًا بكلمة مرور، فاكتب الرمز بمجرد تشغيله.

وهذا كل شيء، إلا في حالة عدم جدوى ذلك، إذا لم يتم تشغيل جهاز iPad، فمن المحتمل أن تكون بطاريتك مستنزفة، لذلك قم بتوصيل جهاز iPad بالطاقة، وفي غضون دقيقة، من المحتمل أن ترى رمز البطارية المستنفدة: بطارية بلون أحمر غامق.

إذا رأيت رمز البطارية الأحمر، فاترك الجهاز يشحن لفترة من الوقت، وسيعاد تشغيله تلقائيًا.