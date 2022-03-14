شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشغل الوضع المظلم لجوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تحول جوجل الخاص بك إلى اللون الأسود فجأة، فأنت لست وحدك، حيث تتطور جوجل باستمرار، وقد لاحظ الكثير منكم أن نظام الألوان قد تغير مؤخرًا.

منذ بداية الإنترنت والورق، كان هناك هوس بالنص الأسود على خلفية بيضاء.

لكن مع الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر، فهي ليست مثالية: فالضوء الساطع يمكن أن يعمي في الظلام.

لذلك إذا كنت من مستخدمي الشاشة الصباحية أو الليلية فقد تفضل الوضع الداكن حسبما نقل موقع ذى صن.

تقدم جوجل الوضع المظلم لفترة من الوقت الآن، لكنه في الحقيقة مجرد لون رمادي غامق.

بدأت جوجل في اختبار لون أغمق - أسود كلي.

هذا أمر مُرضٍ بشكل خاص على شاشات OLED - التي يمكن أن تضيء أو تغلق وحدات البكسل الفردية - حيث يمكن عرض اللون الأسود الحقيقي.

وهذا يعني أنك تحصل على أعمق لون أسود ممكن، مما يحمي عينيك من الوهج في الظلام.

لن يرى الجميع اللون الجديد الأعمق.

لذلك إذا حصلت على اللون الأسود الغامق على جوجل، فاعتبر نفسك محظوظًا.

إذا كان لديك جهاز آيفون، فيجب أن تفكر في تشغيل الوضع المظلم.

انتقل إلى الإعدادات ثم اختر العرض والسطوع.

ثم اضغط على Dark لتنشيط Dark Mode.

يمكنك أيضًا تشغيل الإعداد من مركز التحكم الخاص بجهاز iPhone.

من الممكن ضبط الوضع الداكن على التشغيل تلقائيًا عند غروب الشمس، أو في وقت آخر نختاره.

هذه الميزة متاحة أيضًا على أجهزة آبل وماك ، وكذلك هواتف أندرويد.