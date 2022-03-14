هدايا رمضان من هواوي وحواسيب Matebook 14s

تقدم Huawei مجموعة من هدايا رمضان المميزة ضمن حملتها الجديدة عروض لابتوب وهدايا رمضان والتي تبدأ مع بداية الشهر الكريم، وتدور هذه الحملة حول مجموعة من التخفيضات الكبيرة في أسعار الحواسيب المحمولة من الشركة، وتمتلك هواوي مجموعة متنوعة من الحواسيب المحمولة الموجه لرجال الأعمال وفئة المستخدمين الذين يرغبون في حواسيب محمولة نحيفة وخفيفة الوزن للتنقل دون التضحية بمواصفات هذه الحواسيب، وتعتبر حواسيب هواوي المحمولة منافسًا مباشرًا لأجهزة ماك بوك من آبل المعروفة بجودتها و ووزنها الخفيف.

وتنوي هواوي تقديم عروض على جهاز Matebook 14s من الشركة، وهو يعتبر من أكثر حواسيب الشركة طلبًا وشهرةً بين المستخدمين، لذلك تعالوا نتعرف معًا على هذا الحاسوب.

حاسوب Matebook 14s من Huawei وهدايا رمضان 2022

يعتبر جهاز Matebook 14s من هواوي أحد الحواسيب المحمولة النحيفة للغاية والمعروفة باسم Ultrabook والموجهة بشكل رئيسي لرجال الأعمال ومحبي التنقل كثيرًا بحواسيبهم، حيث يأتي الجهاز من جسد مصنوع من الألمونيوم اللامع بالكامل، ويزن هذا الحاسوب حوالي كيلوجرامًا ونصف.

ويمتلك الجهاز تشكيلة واسعة من منفاذ التوصيل في جانبي الجهاز، وتتفوق هذه الحواسيب على حواسيب ماك بوك في عدد المنافذ الموجودة في أجهزتها، حيث يأتي هذا الجهاز بمنفذي USB Type C، ويعمل أحدهما كمنفذ طاقة للحاسوب بالإضافة إلى عمله كمنفذ معتاد، كما يمتلك الجهاز منفذ UBS 3.1 بالحجم المعتاد من أجل توصيل الأقراص والأجهزة الخارجية، كما يوجد منفذ للسماعات بحجم 3.5 ومنفذ HDMI بالحجم الكامل.

ويستخدم الحاسوب لوحة مفاتيح من نوع Scissor المميزة والتي تعطي المستخدمين إحساسًا بكونها لوحة مفاتيح ميكانيكية يمكن استخدامها بسهولة مع حواسيبهم، كما يمتلك لوحة لمس Touchpad كبيرة مريحة للاستخدام وتعمل كوحدة شحن لاسلكي واتصال لاسلكي بهواتف هواوي التي تمتلك تقنية NFC، حيث تستطيع توصيل هاتفك مباشرةً بالحاسوب ونقل الملفات والبيانات بينهما، أو عرض كامل شاشة الهاتف في الحاسوب بكل سهولة وذلك بفضل تقنية Huawei Share الجديدة.

ويمتلك الحاسوب شاشة كبيرة بمعدل دقة مرتفع يصل إلى 2520×1680 بيكسل ومعدل تحديث مرتفع تصل إلى 90 هرتز، ويجعله ذلك مناسبًا للغاية لمشاهدة المحتوى المرئي المختلف ولكن بالطبع ليس الأفضل من أجل الألعاب.

ومن ناحية المواصفات الداخلية، فإن حاسوب Huawei Matebook 14s يمتلك قرص تخزين من نوع SSD السريع جدًا بمساحة 1 تيرابايت، وذاكرة تخزين عشوائية بمساحة 16 جيجابايت، ويستخدم معالجات إنتل من الجيل الحادي عشر، وذلك ما جعل الشركة تهتم كثيرًا بتبريد الحاسوب واستخدام أحدث تقنيات التبريد حتى يتمكن المستخدم من الاستفادة من قدرات المعالج بشكل كامل.

لذلك إن كنت تفكر في شراء حاسوب محمول جديد للجامعة أو للأعمال، فإن حاسوب هواوي Matebook 14s الجديد يعتبر أفضل اختيار بين حواسيب ويندوز الموجهة للأعمال، وذلك بفضل ميزاته الجيدة مع التصميم المناسب سهل التنقل، كما أن النظام المتكامل لحواسيب هواوي والذي يشمل إمكانية ربط الأجهزة ببعضها البعض يجعله اختيارًا لا غنى عنها لملاك هواتف هواوي.

ويمكنك الحصول على حاسوب Huawei Matebook 14s ضمن عروض هواوي الجديدة وهدايا رمضان القادم، لذلك تابع متجر هواوي الرسمي بشكل مستمر حتى تستفيد من هذا العرض.

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