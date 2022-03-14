تكنولوجيا: كيفية نقل موقع ويب إلى مضيف جديد دون فقدان البيانات

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القاهرة - سامية سيد - قد تقرر الانتقال إلى مضيف موقع ويب جديد لعدة أسباب مختلفة، حيث قد تعاني من أوقات تحميل منخفضة أو غالبًا ما يواجه المضيف أعطال وأوقات تعطل، ومهما كان الأمر فإن الجزء الأكثر أهمية في عملية النقل بأكملها هو الحفاظ على موقع الويب الخاص بك سليمًا.

وللقيام بذلك بشكل صحيح، تحتاج إلى معرفة كيفية نقل موقع ويب إلى مضيف جديد دون فقد البيانات.

لا تتسرع في حذف موقع الويب القديم الخاص بك

أول ما تعتقد أنك بحاجة إلى معرفة كيفية نقل موقع ويب إلى مضيف جديد دون فقد البيانات هو أنه لا يجب عليك، تحت أي ظرف من الظروف، التسرع في حذف موقع الويب الخاص بك حتى تكون متأكدًا تمامًا من أنك نقلت جميع البيانات منه بعيدًا.

وإذا حاولت دفع العملية بسرعة، فمن السهل أن ينتهي بك الأمر إلى فقدان شيء ما، على الرغم من وجود طرق لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة نهائيًا من iCloud يدويًا ، فإن العملية ليست سهلة ولا يمكنك القيام بها بدون مساعدة المضيف عند تطبيق مثل هذه الأساليب على موقع ويب بأكمله.

ومن الأهمية عمل نسخة احتياطية من البيانات نظرًا لأن أهمية الحفاظ على أمان بيانات العمل معروفة جيدًا، والسلامة هي شاغلك الرئيسي في مثل هذه الحالات، فمن الواضح أنك بحاجة إلى التأكد بشكل مضاعف من أنك لن تفقد أي شيء.

الطريقة الأولى للقيام بذلك: عدم حذف موقع الويب القديم الخاص بك، ثانيا: عمل نسخة احتياطية من البيانات في حالة حدوث ذلك.

في بعض الأحيان يحذف المضيف القديم موقع الويب إذا لم تتعامل مع كل شيء بسرعة كافية بعد كل شيء.

طريقة القيام بذلك هي من خلال الانتقال إلى لوحة تحكم موقع الويب المضمنة في مضيفك، والتي تسمى أيضًا cPanel.

هناك يجب أن تكون قادرًا على تحديد موقع "معالج النسخ الاحتياطي" ضمن قسم "ملف".

ومن المثير للاهتمام، أنك تحتاج إلى الاحتفاظ بنسخة احتياطية من كل جزء من موقع الويب الخاص بك ، مثل قواعد بيانات MySQL ، والدليل الرئيسي، وما إلى ذلك بشكل منفصل.

إذا اخترت الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الموقع بالكامل في ملف واحد، فسيصبح غير قابل للاستخدام.

مسألة التوافق

مثلما توجد أشياء مهمة يجب البحث عنها في مضيف خادم اللاعب، وأحد أهمها التوافق مع عميل اللعبة، تعد قدرة الكمبيوتر مهمة لنقل مواقع الويب أيضًا.

عند محاولة نقل بياناتك دون أي خسارة ، فإن نوع التوافق الذي تريد الانتباه إليه هو توافق CMS.

ما هي أنظمة إدارة المحتوى التي يدعمها المضيف؟

إذا كان بإمكانك استخدام WordPress على كل من موقع الويب القديم والجديد ، فسيكون من الممكن الاحتفاظ بجميع بياناتك وإعداداتك بشكل مثالي.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين عليك مراجعة التكوين يدويًا لتعويض الاختلافات.

يمكن أن تكون هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً ، ناهيك عن كونها صعبة للغاية للمبتدئين.

لحسن الحظ يتميز معظم موفري الاستضافة باختيارات مماثلة من CRMs ، لذلك تحتاج فقط إلى مضاعفة التحقق من كل شيء سيكون على ما يرام.

ماذا تفعل بقاعدة البيانات الخاصة بك؟

الجزء التالي من كيفية نقل موقع ويب إلى مضيف جديد دون فقد البيانات هو معالجة نقل قاعدة البيانات الخاصة بك. هذا يحدث في جزأين.

أولاً ، تنتقل إلى أداة "phpMyAdmin" الموجودة في لوحة تحكم موقع الويب الخاص بالمضيف.

من هناك يجب عليك اختيار خيار التصدير السريع باستخدام SQL كتنسيق الملف.

يؤدي هذا إلى إنشاء ملف يجب عليك بعد ذلك متابعة تحميله إلى موقع الويب الجديد الخاص بك بالانتقال إلى أداة معالج قاعدة بيانات MySQL.

يوجد أيضًا في قسم لوحة التحكم. ولكن المهم أن تعرف أنه سيُطلب منك إنشاء اسم قاعدة بيانات واسم مستخدم وكلمة مرور بمجرد الضغط على زر الاستيراد.

ينصح خبراء التكنولوجيا من بأنه يجب عليك دائمًا استخدام نفس المعلومات التي استخدمتها على موقع الويب القديم الخاص بك.

سيضمن ذلك نقل كل شيء بشكل صحيح دون أخطاء.

ماذا تفعل بملفاتك؟

بينما تتكون قاعدة البيانات من البيانات التي تسمح لموقعك بالعمل على النحو المنشود، فإن ملفات موقعك على الويب لا تقل أهمية.

إنهم يشكلون جميع ملفات DOC و JPEG و AVI و GIF والملفات المماثلة التي تشكل موقع الويب الخاص بك بالفعل.

من الواضح سبب رغبتك في التأكد من عدم فقد أي منهم في عملية النقل! لحسن الحظ ، فإن العملية نفسها تشبه ما قمت به لقاعدة البيانات الخاصة بك. تحتاج إلى استخدام برنامج أو مكون إضافي FTP أو "عملية نقل الملفات".

ستتعامل بالفعل مع جميع الأعمال، حيث تحتاج فقط إلى الضغط على أزرار الاستيراد والتصدير، من الأمثلة الجيدة على هذه المكونات الإضافية هي All-in-One WP Migration أو Duplicator. نادرًا ما يكون تلف البيانات لمثل هذه البرامج الموثوقة والمعروفة مشكلة أيضًا.

اللمسات الأخيرة

يتمثل الجزء الأخير من جهودك لنقل موقع ويب إلى مضيف جديد دون فقدان البيانات في ضمان وجود كل شيء.

يمكنك بالفعل استخدام إصدار تجريبي من الموقع عن طريق إنشاء رابط URL مؤقت يؤدي إليه. يمكن العثور عليه عادةً ضمن خيارات لوحة التحكم الخاصة بمضيفك الجديد، بدلاً من ذلك، يتم إعداد هذا الرابط بواسطة مضيفك الجديد مسبقًا ويتم تضمينه في البريد الإلكتروني الترحيبي.

إذا لم تتمكن لأي سبب من الأسباب، من العثور على الرابط المؤقت ، فيمكنك دائمًا الاتصال بالمضيف واطلبه منه.

تذكر ألا تنفد صبرك أثناء التحقق من موقعك الجديد.

إذا واجهت أي مشاكل، فخذ الوقت الكافي للتعرف على التكنولوجيا والبرامج قبل العودة إلى المهمة التي تقوم بها.

نصيحة

بمعرفة كيفية نقل موقع ويب إلى مضيف جديد دون فقد البيانات ، يجب نقل موقع الويب الخاص بك بسلاسة.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة كل شيء بشكل صحيح وشامل.

ومع ذلك، سيكون مفيدًا في النهاية، حيث ستتعلم الكثير حول كيفية استخدام موقع الويب الخاص بك وتشغيله.

الشيء الذي يجب ملاحظته هو أن بعض المضيفين يقدمون خدمات النقل.

لذلك إذا لم تكن متأكدًا من قدرتك على القيام بذلك بشكل موثوق، فقد يكون من الأفضل ترك الأمر للمحترفين.