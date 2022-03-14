شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء تثبيت ألعاب Steam لتوفير مساحة على جهاز الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تجربة الألعاب على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac الخاص بك هي من خلال Steam ببساطة، ومع ذلك، كما هو الحال مع البرامج الأخرى، قد يكون العثور على مساحة تخزين كافية لتنزيل ألعابك المفضلة أمرًا صعبا، لكن يمكنك بسهولة إلغاء تثبيت الألعاب التي لم تعد تلعبها، من خلال أربع خطوات فقط نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إلغاء تثبيت ألعاب Steam

1. قم بتشغيل تطبيق Steam على جهاز الكمبيوتر واضغط فوق Library في الجزء العلوي من الشاشة.

2. قم بالتمرير خلال قائمة الألعاب الخاصة بك واختر اللعبة التي تريد إلغاء تثبيتها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3. اضغط فوق اللعبة المثبتة لبدء تشغيل صفحة Steam، ثم اضغط فوق رمز الترس في الجانب الأيمن من الصفحة، ثم اضغط فوق إدارة (التي على شكل ترس على الجانب الأيمن من صفحة Steam) وحدد إلغاء التثبيت.

4. اضغط فوق "إلغاء التثبيت" مرة أخرى لتأكيد رغبتك في حذف ملفاته.