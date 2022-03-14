شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد إعادة توجيه المكالمات على هاتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد ترغب في بعض الأوقات أن تتحول المكالمات الواردة إليك على هاتفك أندرويد إلى رقم مختلف، مثل إذا كنت مسافرًا، أو تريد أن تنتقل المكالمة إلى Google Voice، وفي معظم هواتف أندرويد من السهل إعداد إعادة توجيه المكالمات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية إعداد إعادة توجيه المكالمات باستخدام إعدادات تطبيق الهاتف كيفية إعداد إعادة توجيه المكالمات باستخدام إعدادات تطبيق الهاتف تختلف إصدارات أندرويد، ولكن عادةً ما يكون من السهل إعداد إعادة توجيه المكالمات باستخدام تطبيق هاتف أندرويد.

1. ابدأ تشغيل تطبيق الهاتف.

2. اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط في أعلى الصفحة ثم اضغط على الإعدادات.

3. اضغط على المكالمات.

4. في صفحة إعدادات الاتصال، اضغط فوق إعادة توجيه المكالمات، ولديك الآن العديد من الخيارات، ويمكنك اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتك.

• إعادة التوجيه دائمًا: ادخل الرقم الذي ترغب في إعادة توجيه جميع المكالمات الواردة إليه واضغط فوق تشغيل، وفي معظم الأحيان، إذا كنت ترغب في إعداد إعادة توجيه المكالمات، فهذا هو الخيار الذي ستقوم بتغييره.

• عند الانشغال: ادخل الرقم الذي تريد الاتصال به فقط إذا كان رقم هاتف أندرويد هذا مشغولاً، وربما تم تعيين هذا بالفعل على رقم بريدك الصوتي.

• عند عدم الرد: ادخل الرقم الذي تريد الاتصال به إذا لم تلتقط الهاتف، وربما تم تعيين هذا بالفعل على رقم بريدك الصوتي.

• عندما يتعذر الوصول إليها: إذا كان هاتفك في وضع الطائرة، أو تم إيقاف تشغيله، أو ليس به إشارة خلوية، فسيتم إعادة توجيهه، من المحتمل أيضًا أن يكون هذا مضبوطًا بالفعل على رقم بريدك الصوتي.