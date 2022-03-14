عروض رمضان هواوي على الحواسيب المحمولة وتحديدًا Matebook D15

نستعرض لكم في هذا المقال أحد أهم عروض رمضان هواوي والتي تنطلق رسميًا في جميع الدول التي يوجد بها متجر لهواوي.

تطلق هواوي في رمضان 22 مجموعة من العروض الجديدة والمميزة لحواسيبها المحمولة ضمن حملة عروض رمضان هواوي 22، وتشمل هذه العروض جميع حواسيب هواوي المحمولة وعلى رأسها حاسوب Matebook D15، وهو أحد حواسيب هواوي المحمولة ذات حجم 15 بوصة والمميزة للغاية.

وقد وصلت هواوي إلى مكانة مميزة في مجال الحواسيب المحمولة بفضل تعاونها مع الشركات الكبيرة لتصميم أفضل القطع ومكونات الحواسيب بالإضافة إلى التصميمات المميزة المبتكرة دائمًا في الحواسيب، وتقدم الشركة تشكيلة واسعة من الحواسيب بمعالجات AMD أو إنتل من الجيل الحادي عشر.

مواصفات حاسوب Huawei Matebook D15 في عروض رمضان هواوي

يأتي حاسوب Matebook D15 من هواوي بمواصفات مميزة وتصميم أكثر تميزًا ومراعاةً لمعايير الخصوصية المحدثة حول العالم، حيث يمتاز هذا الحاسوب بالكاميرا الأمامية القوية ومكانها المميز للغاية الذي يجعلها مختفية تمامًا داخل الحاسوب.

وتأتي الكاميرا الأمامية لهذا الحاسوب مختفية وسط صف أزرار الوظائف العلوية الموجودة تحت الشاشة مباشرةً لتتمكن من إغلاقها وإخفاءها في أي وقت ترغب فيه، وذلك دون الحاجة إلى وضع أي ملصقات أو ملحقات لإخفائها وجعلها لا تعمل.

كما يأتي الحاسوب مزودًا بمكان خاص ببصمة الإصبع لتتمكن من تسجيل الدخول في الحاسوب بشكل سريع والاستفادة بشكل كامل من جميع اعدادات الخصوصية التي تأتي مع بصمة الإصبع هذه.

ويستخدم الحاسوب معالج ryzen 5 من نوع 3500U من شركة AMD، وهو يعتبر أحد أقوى المعالجات الموجودة للحواسيب المحمولة، ويجعله هذ الأمر مناسبًا للغاية لأعمال المونتاج أو الأعمال التي تطلب استخدام قوة المعالج بشكل كامل وتضع حملًا كبيرًا عليه، كما يستخدم الحاسوب ذاكرة تخزين عشوائية من حجم 8 جيجابايت مع مساحة تخزين 256 جيجابايت بفضل القرص الصلب السريع للغاية من نوع PCIe SSD المثبتة في اللوحة الأم.

ويمتاز الحاسوب بوجود بطاقة رسومية من شركة AMD من نوع Vega8 مما يجعله قادرًا على تشغيل الألعاب القوية والحديثة بدقة مناسبة ومعدل تحديث مناسب أيضًا، ويستطيع الحاسوب التعامل مع برامج المونتاج وتعديل مقاطع الفيديو والبرمجة بشكل جيد بفضل المعالج القوي والبطاقة الرسومية الخارجية القوية، كما يمتلك الحاسوب شاشة بحجم 15 بوصة من نوع IPS الرائد ذو دقة الألوان المميزة للغاية ليكون اختيارًا جيدًا لمحبي تعديل الصور والتصميم بشكل عام، وتأتي الشاشة بدقة 1080 بيكسل بمعدل تحديث 60 هرتز المعتاد.

ويمتلك الحاسوب ثلاثة منافذ USB Type A مع منفذ USB C واحد ومنفذ HDMI بالحجم المعتاد من أجل سهولة التوصيل واستخدامه مع الشاشات الخارجية.

ويعتبر الحاسوب من الحواسيب النحيفة وصغيرة الوزن، حيث يزن الحاسوب 1.6 كيلوجرامًا بارتفاع 16.9 مم، ويجعله هذا مناسبًا للغاية للانتقالات والتحركات لمسافات طويلة دون الخوف من وزنه.

ويمكنك الحصول على Huawei Matebook D15 ضمن عروض رمضان هواوي 22 من هواوي على الحواسيب المحمولة مباشرةً عبر موقع متجر هواوي الرسمي أو متاجر هواوي المختلفة المنتشرة في جميع البلاد.

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