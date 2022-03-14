شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية تسحب الكربون من الغلاف الجوى لصنع أحجار كريمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور شركة ناشئة في مجال المجوهرات الفاخرة ألماس مصنوع من الهواء، حيث تسحب ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الغلاف الجوي لصنع الأحجار الكريمة في المختبر، والتي تتطابق فيزيائيًا وكيميائيًا مع تلك التي يتم استخراجها، وتصفها بأنها ماس سالب الكربون من خلال استخراج 20 طناً من ثاني أكسيد الكربون من الهواء مقابل كل قيراط من الألماس يباع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا الأمر حصل على شهادة Aether the B Corp كأول منتج للماس يحمل هذا اللقب، وتختلف أحجارها عن أحجار الماس الأخرى المزروعة في المختبر لأنها تنتج من البتروكيماويات مثل الميثان.

تخطط Aether الآن لاستخدام 18 مليون دولار في التمويل لزيادة إنتاج الماس، بما في ذلك برنامج البيع بالجملة الذي تم إطلاقه للتو.

تستخدم الشركة مفاعلًا لاستخراج ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وتتبع تقنيتها المبتكرة بعد ذلك تخليق الهيدروكربون، مما يعني أن ثاني أكسيد الكربون الملتقط يتم تصنيعه في خام التغذية الهيدروكربوني اللازم لزراعة الماس في مفاعل ترسيب البخار الكيميائي.

والخطوة التالية هي "نمو الألماس"، حيث يتم إدخال المواد الخام الهيدروكربونية في مفاعلات ترسيب البخار الكيميائي المتخصصة التي تعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%.

كما أنه بمجرد أن يتم تطوير بلورات الماس بالكامل، يقوم الخبراء بقصها وصقلها وإضافة اللمسات النهائية إلى الأحجار الكريمة.