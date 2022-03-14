سامسونج ترسل تحديث للتحكم في خدمة ضبط الألعاب على هواتف جالاكسي اس 22

بدأت سامسونج بإرسال تحديث للتحكم في خدمة ضبط الألعاب Game optimization service الموجودة على هواتف Galaxy S22، تلك الخدمة التي أثارت الجدل حول سامسونج الفترة الماضية بسبب تعمد هذه الخدمة خفض أداء مجموعة من الألعاب الثقيلة بنسبة عالية وصلت الى 40% في أحد الألعاب، لكن على تطبيقات الإختبارات مثل تطبيق Geekbench كان الأداء حرًا مطلقًا بطبيعته، سنتحدث حول هذا الأمر سريعًا ونناقش لماذا أثرت هذه الميزة على الناس ولماذا كان العديد من المستخدمين معارضين لها.

خدمة ضبط الألعاب من سامسونج

هذه الخدمة كانت تهدف للتحكم في أداء الهاتف مع مختلف الألعاب والتطبيقات فكانت تقوم بتحجيم الأداء في حالة انك تلعب لعبة ثقيلة ستتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف او استهلاك الجهاز بشكل كبير، لكن سرعان ما اكتشف المطورون ان هذه الخدمة تضعف تقريبًا كل الألعاب الثقيلة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال لعبة Genshin Impact كانت تتسبب في خفض أداء الهاتف بنسبة 40% تقريبًا، وهو رقم تم اكتشافه بعدما تم اكتشاف ان تطبيقات الإختبارات -والتي هي أيضًا تستهلك من الجهاز- مستثناة من هذه الخدمة، ولكن عندما تم تغيير اسم حزمة Geekbench الى Genshin impact ضعفت نتيجة اختبار الأداء بنفس النسبة أي ما يعادل 40% تقريبًا من أداء الجهاز.

بسبب هذه الإضافة انقلب العديد من الناس على Samsung منهم تطبيق Geekbench الذي ازال نتائج اختبار هاتف Galaxy S22 من على موقعه ومن التطبيق فكانت هذه القشة التي قسمت ظهر البعير، فقامت سامسونج بعدها بوعد المستخدمين انها ستصدر تحديثًا يسمح لك بالتحكم في الخدمة وايقافها، سواء وضعتها تحت بند ميزة ام لا فسامسونج بهذه الخدمة كانت تعطيك أداء أقل من الطبيعي ومن الذي كنت تتوقعه من هاتفك، ولكن ذلك في الألعاب فقط غير ذلك فبرامج الإختبارات كانت تحصل على الأداء الكامل منها.

الاحتيال في اختبارات الأداء

ليست Samsung اول شركة نسمع لها عن مشكلة في اختبارات الأداء، شاومي وOnePlus وOppo من قبلهم كانوا يقومون بزيادة أداء الجهاز أثناء اختبارات الأداء فتجد نتيجة الإختبار على هواتفهم أعلى من المتوقع، مما سبب أزمات وقت انتشار أخبارهم أيضًا، لكن على أي حال من الجيد لكل شركة ان يكون اختبار الأداء هو الأداء الفعلي للهاتف، من رأيي فشركة Samsung لم تحتال على المستخدمين لكن خفضها للأداء ليس نقطة جيدة نهائيًا وجيد انها تُرسل تحديثًا لحل هذه المعضلة.